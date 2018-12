Nada mais do que "A verdade sobre o caso Harry Quebert"

A adaptação do best-seller A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert, por Jean-Jacques Annaud, estreia-se às 22.10 de domingo no AMC.

O cineasta francês andava com vontade de fazer televisão há anos. O mais difícil era encontrar o projecto certo. Até que alguém lhe mostrou o A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert, do escritor suíço Joël Dicker. Publicado originalmente em 2012, o policial de Joël Dicker foi distinguido com o Grande Prémio de Romance da Academia Francesa e revelou-se um fenómeno de popularidade nos países francófonos. Desde então, foi traduzido em 32 línguas, incluindo o português, e vendeu milhões de cópias.

É a história de um jovem escritor, Marcus Goldman, cujo primeiro livro foi um sucesso junto da crítica e do público, mas se encontra criativamente bloqueado e, sob pressão, não consegue escrever o segundo livro. Eventualmente decide entrar em contacto com o seu mentor e professor universitário, o tal Harry Quebert, um escritor famoso a viver em relativa reclusão numa pequena cidade à beira-mar, que o convida a passar uns dias com ele. Pouco depois, o corpo de uma adolescente morta 30 e tal anos antes é encontrado na propriedade de Quebert, que vai preso. E cabe a Goldman provar a sua inocência.

Esta é a premissa inicial de uma história cheia de reviravoltas e revelações inesperadas, que vai saltando entre o Verão de 1975, quando a jovem Nola Kellergan morreu, os tempos de Marcus na universidade, e o presente. Pelo caminho, são abordados temas queridos do realizador Jean-Jacques Annaud, como a transmissão de conhecimento, o universo literário ou a relação entre professor e aluno. Jean-Jacques Annaud, que ganhou um Óscar para melhor filme estrangeiro com o primeiro filme, Pretos e Brancos a Cor, de 1976, e conheceu relativo sucesso internacional com as adaptações para o grande ecrã de O Nome da Rosa (1986) e Sete Anos no Tibete (1997), é a principal força criativa de A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert. Foi ele quem realizou todos os episódios, além de ter supervisionado a adaptação. Todavia, o rosto da série é Patrick Dempsey (o McDreamy de Anatomia de Grey), que aqui interpreta Harry Quebert. O elenco inclui ainda Ben Schnetzer, Kristine Froseth, Damon Wayans Jr. e Virginia Madsen, entre outros nomes.

