Não é só Inquietação: o ciclo de concertos que vai juntar Teresa Salgueiro e Cachupa Psicadélica

A Inquietação está prestes a tomar conta do B.Leza. Este é o novo ciclo de concertos, com o selo da produtora Ao Sul do Mundo, em que, ao longo de sete datas, poderemos assistir a encontros inesperados dos mais variados artistas. A primeira noite acontece a 6 de Março com Teresa Salgueiro e Cachupa Psicadélica, uma parelha que se irá desdobrar para fazer algo “muito especial e pessoal”.

“Nessa noite, os respectivos concertos vão iluminar nuances e novidades no trabalho de cada um e, mais do que surpreender, pode emocionar de uma forma que ninguém espera”, diz à Time Out Liobhan Lignel, que faz parte da Ao Sul do Mundo e da organização deste ciclo de concertos. “Esse tipo de encontro artístico é o que move o ciclo – provocar encontros, um espaço onde a música transcende o entretenimento e se afirma como um lugar de reflexão, experimentação e expressão”.

Estes espectáculos nascem do desejo da promotora de programar concertos que abalem certezas, provoquem os sentidos e convoquem a reflexão. “É sobre questionar: o que nos inquieta musicalmente hoje. Como acender o fervilhar cultural da cidade e da mobilidade musical internacional e envolver as comunidades que vivem ou passam em Lisboa? É um projecto ambicioso, um playground para experimentação, tanto para os artistas quanto para o público”, descreve Liobhan.

A curadoria do Inquietação é concebida como uma viagem por um leque amplo de expressões artísticas. Além da noite de Teresa Salgueiro e Cachupa Psicadélica, vamos ter, a 11 de Março, LANDA (Cabo Verde/Portugal) e Oko Ebombo (França/RDC); a 1 de Abril, Sérgio Onze (Portugal) e o projecto Acácia Maior & Nancy Vieira (Cabo Verde/Portugal); 24 de Abril, Paulo Flores (Angola); 8 de Maio, EBLA (Síria/Alemanha) e Léonie Pernet (França); 20 de Maio, Sandrayati (Indonésia) e Labess (Argélia/Canadá); 27 de Maio, Majur (Brasil) e Fvbricia (São Tomé e Príncipe/Portugal).

Os bilhetes estão à venda, com um passe geral para as sete noites a 100€, e ingressos diários a 20€ (18€ para menores de 30 anos).

