Não há um dia oficial dos solteiros, mas a Speed Party faz festas para eles depois do São Valentim

Descomprometidos, não desanimem com a lamechice do Dia dos Namorados: sábado, dia 15 de Fevereiro, a Speed Party organiza não um, mas dois speed datings no Ruby Lounge.

Não há grandes regras: só tem de ser solteiro e ter a mente aberta para conhecer pessoas novas. O objectivo dos Speed Dates que a Speed Party organizou para este sábado, 15 de Fevereiro, é não deixar o banco dos namorados arrefecer e aproveitar a onda de amor que paira no ar para, quem sabe, encontrar de vez o mais-que-tudo.

Em primeiro lugar, despacha-se a papelada – a inscrição custa 26 euros para mulheres e 29 euros para homens. No caso de ter uma amiga que tenha interesse em participar, pagam apenas 44 euros pelas duas.

A festa começa com um Welcome Drink, com actividades interactivas para quebrar o gelo entre os participantes e a oferta da bebida incluída no preço da inscrição. Durante uma hora e meia, os solteiros terão a oportunidade de conhecer no mínimo 20 pessoas, 10 de cada sexo, num speed date de cinco minutos cada. Os encontros estão divididos por faixas etárias: se tiver entre os 24 e os 35 anos junta-se a um grupo; se tiver 35 a 46 anos, junta-se a outro, ambos pelas 18.30 no Ruby Lounge.

Se tudo correr bem e acontecer o match (dois participantes quererem conhecer-se melhor), é possível prolongar a noite no Ruby Rosa, o bar no topo do hotel Lisbon Art Stay.

A inscrição é obrigatória (através do site ou por WhatsApp para 968269818).

Ruby Lounge (Rua dos Sapateiros). 15 Fev (Sáb). 18.30. 22-26€.

