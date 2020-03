Não pode (ou não quer) ir ao supermercado? Eles vão por si

A Avenidas, uma empresa de mobilidade a sofrer com a pandemia, reinventou-se e faz agora a entrega de compras e medicamentos ao domicílio. Os pedidos são feitos pelo WhatsApp e entregues em menos de 24 horas.

A ordem é para ficar em casa e evitar ao máximo o contacto social. Mas nem sempre é fácil seguir as indicações dadas pelo Governo. A saída para fazer compras no supermercado ou na mercearia acaba por ser um dos momento em que estamos mais expostos, mas há serviços que lhe entregam o que necessitar à porta de casa. A Avenidas, uma empresa de mobilidade fundada em 2016, é uma delas.

Numa tentativa de readaptar a actividade à conjuntura actual, conta à Time Out Manuel Reis, CEO da empresa, foram “direccionados para esta vertente”. O Avenidas Resolv, um serviço já prestado, ganhou uma nova dimensão, dado que o sector turístico, onde actuavam com maior expressão, está totalmente parado.

“Com a situação actual em que nos encontramos, decidimos focar as nossas forças em servir os portugueses. A nossa equipa está aqui para prestar serviços como tratar das suas compras de supermercado/farmácia, levar encomendas ao destino, transporte particular de pessoas, entre outros”, explica a empresa no seu site.

Todo o serviço funciona por WhatsApp, detalha o fundador. “Cada cliente tem um grupo no WhatsApp com os motoristas disponíveis e serve como uma plataforma. O cliente manda uma lista de compras e nós vamos ao supermercado por elas”, acrescenta. Para aderir a este serviço pode preencher o formulário no site ou contactar a empresa através do 91 720 8885.

O preço base do serviço é de 20€ para a entrega de compras de supermercado, e de 15€ para a compra de medicamentos em farmácias. O pagamento, de modo a cingir o contacto ao estritamente necessário, é efectuado através de plataformas digitais.

De momento, diz Manuel, há cerca de 300 a 400 pessoas em grupos de WhatsApp. Só na última sexta-feira foram adicionados 100 novos clientes. A empresa assegura a entrega das encomendas, na zona da Grande Lisboa e Porto num prazo inferior a 24 horas. No fundo, resume o CEO, “ foi uma oportunidade de utilizar este serviço a favor da situação”.

