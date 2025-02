Não sabe andar de bicicleta? Em Arroios, há aulas grátis

Com o aumento do número de ciclovias, não faltam motivos para começar a pedalar. Caso precise de um empurrãozinho, a Junta de Freguesia de Arroios apresenta o "Vamos Pedalar", um programa gratuito para quem quer aprender a andar de bicicleta.

O projecto visa ainda capacitar uma utilização segura do meio de transporte e incentivar o uso deste meio de transporte no dia-a-dia. O ponto de encontro é no polidesportivo da freguesia, perto do Mercado do Forno do Tijolo, e arranca a 8 de Março pelas 9.00.

Depois de Março, repete-se em Maio, Junho, Setembro, Outubro e Novembro (para Abril, Agosto e Dezembro não estão previstas aulas). O calendário pode ser consultado online. No entanto, só é possível preencher o formulário de inscrição a partir de 26 de Fevereiro.

Polidesportivo de Arroios. 8 Mar (Sáb). Inscrições a partir de 26 Fev

