“Não sei se vai rir ou chorar”. Inês Aires Pereira estreia-se com espectáculo a solo

Depois de passar por inúmeros palcos e ecrãs, e de dominar as mais variadas personagens, Inês Aires Pereira prepara-se para dar um novo passo numa carreira que já conta com mais de duas décadas. A actriz vai apresentar o seu primeiro espectáculo a solo, Namastê. Num formato mais próximo do stand-up, a estreia acontece a 20 de Outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e repete-se uma semana depois, a 27, no Coliseu do Porto AGEAS.

Conhecida do grande público por papéis na televisão, no cinema, no teatro e pelas divertidas personagens que criou nas suas redes sociais, Inês Aires Pereira deixa agora tudo isso para trás para se apresentar tal como é. Sem filtros, sem redes, sem máscaras, promete a sinopse de Namastê.

O espectáculo, pensado e criado pela própria, é descrito como um convite à partilha num momento de mudança e inquietação, onde não há lugar para o artifício. O humor continua presente, mas surge ao lado da vulnerabilidade. “Não sei se vai rir ou chorar, mas, se se identificar com alguma coisa, ela já fica feliz”, lê-se na sinopse. Os bilhetes já estão à venda.

Coliseu dos Recreios (Lisboa). 20 Out (Seg) 21.00. 15€-30€; Coliseu Porto Ageas (Porto). 27 Out (Seg) 21.00. 15€-30€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp