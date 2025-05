NAPA estreiam-se nos coliseus em 2026

Os vencedores do Festival da Canção vão actuar pela primeira vez nas emblemáticas salas de espectáculos de Lisboa e do Porto.

A banda madeirense NAPA, que este ano venceu o Festival da Canção com o tema “Deslocado”, vai estrear-se ao vivo nos coliseus de Lisboa e do Porto no início de 2026. Os concertos estão agendados para 24 de Janeiro no Coliseu do Porto e 30 de Janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A par da sua participação no Festival Eurovisão da Canção, onde vão representar Portugal na final marcada para 17 de Maio, em Basileia, na Suíça, os NAPA atravessam uma nova fase da carreira. Após mais de uma década de actividade, em que lançaram dois álbuns – Senso Comum (2019) e Logo se Vê (2023) – conquistaram mais popularidade depois da performance de “Deslocado”.

Este tema aborda o afastamento da terra natal e é inspirado pelas vivências dos membros da banda, que saíram da Madeira para estudar em Lisboa. Esta faixa tornou-se viral nas redes sociais, em especial entre estudantes universitários longe de casa.

Segundo as casas de apostas, o cenário não é favorável para os NAPA, que se encontram na 31ª posição, em 37 países, o que os coloca fora do apuramento para a final. Portugal não falha esta fase da Eurovisão desde a participação de Conan Osíris, em 2019, em Israel, com a música “Telemóveis”. Os favoritos à vitória são o grupo sueco KAJ, com a faixa “Bara bada bastu”.

Os bilhetes para os concertos de NAPA já se encontram à venda, com preços entre os 30 e os 40 euros e até lá, segundo a revista Sábado, é provável que já consigamos ouvir o terceiro disco de originais do grupo.

Coliseu do Porto. 24 Jan (Sáb). 21.00. 30€-40€; Coliseu dos Recreios (Lisboa). 30 Jan (Sex). 20.30. 30€-40€

