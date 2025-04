Nas Asas da Liberdade, de Abril a Maio há concertos gratuitos nos Olivais

Com concertos de homenagem, concursos de bandas e alguns dos maiores artistas de Portugal, o Festival Nas Asas da Liberdade vai acontecer de 24 de Abril a 6 de Maio na Alameda da Encarnação, nos Olivais. É de entrada livre e serve para celebrar o espírito do 25 de Abril com muita festa.

Tiago Bettencourt abre as hostilidades no dia 24, pelas 21.30, e, no dia seguinte, o feriado da Revolução dos Cravos faz-se com um tributo a António Variações (À Variações, às 17.00) e um concerto de Sara Correia às 21.30, em que esta interpretará temas do seu álbum de 2023, Liberdade.

No dia 26, Marisa Liz leva a sua voz ao palco principal, seguida por Ricardo Ribeiro (30 de Abril), Kumpania Algazarra e o tributo a Bob Marley intitulado “Quem é o Bob?”, no feriado de 1 de Maio. Rosinha (2 de Maio), André Sardet (3 de Maio) e, por fim, Paulo Gonzo (6 de Maio) encerram esta maratona de música ao vivo que promete encher os Olivais de ritmo e boa disposição.

Entre os dias 27 de Abril e 4 de Maio, o palco também é dos talentos emergentes: o Festival de Bandas Zé Pedro, em homenagem ao guitarrista dos Xutos e Pontapés, está de volta e promete descobrir as próximas grandes promessas da música portuguesa. As bandas seleccionadas vão disputar um prémio de quatro mil euros e a oportunidade de actuar no festival Cultura Sem Fronteiras, marcado para Setembro. O segundo classificado leva mil euros para casa e o terceiro ganha a possibilidade de gravar um single.

Alameda da Encarnação (Olivais). 24 Abri-6 Mai. 15.00-23.30. Entrada livre

