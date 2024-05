Nasceu uma micro-floresta às portas de Sintra

Mais de 400 árvores foram plantadas no Bairro da Tabaqueira, em Albarraque. Iniciativa insere-se no Projecto das Micro-florestas da Fundação Aga Khan.

As árvores não são um bem em extinção no Bairro da Tabaqueira, em Albarraque. Ao contrário de outras zonas da freguesia de Rio de Mouro, este bairro operário dos anos 60, construído para albergar os trabalhadores da indústria do tabaco que ali cresceu, é generoso em copas e sombras, não estivesse a escassos oito quilómetros do Parque Natural de Sintra-Cascais. O que não impede o reforço da presença do verde entre moradores. Por isso, na primeira iniciativa do género da Fundação Aga Khan (AKF, na sigla em inglês) no concelho de Sintra, em Abril foram plantadas mais de 400 árvores no bairro, "proporcionando um momento marcante para os desígnios da resiliência climática da AKF", comunicou a organização nas redes sociais.

DR Micro-floresta do Bairro da Tabaqueira

A acção contou com a participação de 40 voluntários e com uma equipa da AKF, dando prioridade a conceitos como a diversidade e a concentração de diferentes espécies num pequeno espaço, originando, assim, uma micro-floresta do bairro. As micro-florestas crescem, por norma, rapidamente, tornando-se auto-sustentáveis em pouco tempo e gerando a revitalização dos ecossistemas e da biodiversidade, de microrganismos a insectos, razão por que têm sido um modelo adoptado em diferentes projectos públicos e privados nos últimos anos.

A iniciativa insere-se no ambicioso Projecto das Micro-florestas da AKF, cujo objectivo é plantar 9,3 milhões de árvores, totalizando 30 mil micro-florestas em 18 países, até 2030.

