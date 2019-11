Natal de Cascais vai ter um lounge literário (com cantinho vintage)

A livraria Déjà Lu e o Cantinho do Vintage instalam-se a partir deste sábado no Pestana Cidadela de Cascais, numa acção natalícia que servirá para ajudar portadores de Trissomia 21. A iniciativa estende-se até ao Dia de Reis.



The Chapter Bar and Words é o nome do lounge literário que abre a época de Natal no hotel Pestana Cidadela de Cascais, neste sábado, 9 de Novembro. A abertura está agendada para as 17.00. É uma parceria com a livraria solidária Déjà Lu e a loja de mobiliário antigo Cantinho do Vintage, que vai durar quase dois meses – até ao Dia dos Reis, 6 de Janeiro.

Ao lobby do hotel cascalense não faltarão apresentações de livros, concertos, peças de mobiliário de estilo nórdico e design industrial para cobiçar e comprar, nem mesmo comes e bebes. O menu especial pensado para esta ocasião é inspirado por diversos universos literários: chá e fatias de bolo para o lanche e uma selecção de vinhos a copo para a noite, acompanhada por petiscos como a batata rasgada com molho Eça de Queirós (6€) ou o quinotto de beterraba, nozes, maçã e linhaça (16€).

Dentro do espírito natalício, no The Chapter Bar and Words cada livro que comprar contribuirá para ajudar a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, a quem será destinada o valor total das receitas. Para o ajudar a abrir os cordões à bolsa, haverá um calendário do advento literário, que durante 24 dias oferece 30% de desconto no livro do dia. Texto editado por Hugo Torres

Pestana Cidadela Cascais. 9 Novembro (17.00-23.00), 10 Nov-6 Jan (11.00-23.00)

