Nesta biblioteca de Almada, emprestam-se livros e guitarras

Os livros continuarão, sempre, a estar no centro da Biblioteca Municipal José Saramago, no Feijó. Mas desde o final do ano passado que o serviço municipal passou a incluir instrumentos musicais no seu rol de possíveis requisições. "Guitarras (clássicas, acústicas e eléctricas), ukuleles, violino, bandolim, teclado digital e um cajón já podem ser requisitados", de forma gratuita, informou a Câmara Municipal de Almada (CMA) a 20 de Novembro. E este sábado, dia 18 de Janeiro, arranca um ciclo de oficinas cujo objectivo é "aprender uma música em 90 minutos", uma vez por mês.

A possibilidade de experimentar um instrumento sem ter de o comprar é "uma oportunidade inclusiva para qualquer pessoa descobrir a sua habilidade musical", acredita a CMA. Aos instrumentos "junta-se o material acessório (afinadores digitais, suportes, alças ou amplificadores), que também pode ser requisitado nesta biblioteca".

DR/CMA Biblioteca Municipal José Saramago, Feijó

Tal como acontece em relação aos livros, para requisitar uma guitarra eléctrica ou um violino, é necessário ter o cartão da Rede de Bibliotecas Municipais de Almada actualizado (e sem penalizações) e assinar um termo de responsabilidade (nos casos de menores de 16 anos, deve ser assinado pelos encarregados de educação). A experiência pode ter a duração de 15 dias, com a possibilidade de duas renovações, desde que não existam reservas pendentes para o instrumento.

Aulas para dez

Para os que não se sentem autodidactas, a mesma biblioteca preparou um ciclo de oficinas cujo objectivo central é, em cada sessão, aprender a tocar uma música, "com ou sem qualquer experiência anterior". Na primeira "aula", que acontece a 18 de Janeiro, às 16.30, os participantes (um máximo de dez) vão poder pegar em guitarras e aprender aspectos como o ritmo, acordes básicos, segurar correctamente o instrumento ou afiná-lo, ao mesmo tempo que aprendem uma música. A ideia é que, ao fim de 90 minutos, saibam tocá-la em conjunto.



Os interessados em requisitar um instrumento musical devem contactar a biblioteca através do telefone 212508210 ou do e-mail bibl.mun.alm@cm-almada.pt. Já para as oficinas de música, o endereço de e-mail indicado é o biblactividades@cm-almada.pt.

