Nesta escola da Pontinha, há um culto satânico à sua espera

O mais recente espectáculo do Teatro Reflexo promete levá-lo numa viagem aterradora. A experiência imersiva acontece até 13 de Julho.

Estamos em 2020, num edifício isolado ocupado por um grupo de adoradores do diabo. De forma a concluir a cerimónia de ascensão de Lúcifer, o grupo espera pela filha de Helena, a líder do culto satânico. Esta é a premissa de A Seita, uma nova experiência de terror imersivo, criada por Michel Simeão. Entre 10 de Maio e 13 de Julho, a Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã, na Pontinha, é palco deste espectáculo.

Produzida pelo Teatro Reflexo, a experiência imersiva foi inspirada no mundo em que vivemos e procura desafiar os limites emocionais e psicológicos de quem se atreva a participar. Mais do que uns sustos, Michel Simeão quer levar o público numa viagem às profundezas do seu ser e despertar os seus demónios. “Cada pessoa que entrar nesta dimensão irá garantidamente viver uma experiência única e irrepetível que será só sua e que levará para a vida”, sublinha, em comunicado, Michel Simeão.

O espectáculo acontece na Escola Profissional Agrícola D. Dinis, em oito espaços diferentes em simultâneo. O público traça o seu próprio caminho, já que é convidado a deslocar-se livremente e seguir as personagens que quiser. À interpretação dos actores junta-se uma linguagem cinematográfica e textual que pretende elevar a experiência a um nível inovador. “As personagens conversam entre si e com o público, provocando-o emocionalmente com perguntas que requerem respostas urgentes e, sobretudo, honestas”, explica o criador.

Michel Simeão também faz parte do elenco, ao lado de Francisco Beatriz, Margarida Moreira, Marco Augusto, Maria Camões, Marta Neto, Miguel Mateus, Mónica Pedroto, Ricardo Denzel e Rita Ruaz. O espectáculo é aconselhado para maiores de 18 anos e cada sessão tem capacidade para um máximo de 30 pessoas.

Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã. 10 Mai-13 Jul. Sex-Sáb 20.00, 21.30 e 23.00. 23€

