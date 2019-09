Nesta festa é proibido usar telemóveis

A Bloop regressa à cidade no sábado com uma matiné no Beato onde é proibido usar o telemóvel. Contamos-lhe mais sobre as bolsas que vêm revolucionar festas e concertos.

Chama-se Yondr e são bolsas que começam a ser usadas por algumas escolas nos Estados Unidos e por artistas com o objectivo de impedir o acesso a telemóveis dentro de determinados recintos. Os primeiros concertos da nova digressão de Madonna já começaram a usar esta tecnologia que chega agora a Lisboa com a festa da Bloop do próximo sábado.

A matiné ao ar livre, a partir das 15.00 num terreno no Beato, assume-se como a primeira “phone-free party” em Lisboa. À entrada, os telemóveis ficam fechados na bolsa Yondr, que só à saída é desbloqueada.

“É uma bolsa inviolável e as pessoas não têm acesso ao telefone”, conta Pedro Mota, um dos responsáveis da editora e promotora de electrónica Bloop. “A ideia é o público aproveitar a festa de uma outra forma que não a dos dias de hoje, em que as pessoas estão constantemente com o telefone e a tirar imagens e a ter internet”, continua. “É aproveitar mais a festa com os amigos, pela música… Uma experiência.”

Durante o Verão a Bloop esteve quatro meses em digressão pelo país e esta matiné, This Is Our House, marca o regresso a casa – e uma casa “sem tecto”, como lhe chamam. “O espaço é um terreno meio abandonado no Beato com várias áreas que vamos adaptar para a festa”, explica Pedro.

Em eventos anteriores, a Bloop, com 12 anos de actividade, já ocupou piscinas vazias (a do Restelo e a do Ateneu Comercial de Lisboa), mas a ideia de uma festa sem telefones é inédita – e pode pegar.

No line-up estão a francesa Molly, o brasileiro Gromma e os portugueses Pandilla LTD e Cruz. Os bilhetes, com uma bebida incluída até às 17.00, custam 15 euros até quinta-feira. A partir dessa data, o preço sobe para 20 euros.

Sábado, 15.00-23.00, na Calçada do Grilo, 5 (Beato). 15-20€

