Nesta festa em Santos, o house vai juntar-se à comida saudável

A primeira edição da Healthy Lunch House Party está a chegar a Lisboa. Para quem nunca ouviu falar, é uma festa mas, em vez de ser à noite, é durante o dia, com bebidas não alcoólicas e animada com música house. Está marcada para 15 de Março, no restaurante Origem.

Num ambiente que se quer saudável, mas ainda assim animado, a Healthy Lunch House Party quer mostrar até aos mais cépticos que não é preciso ficar acordado a noite toda ou beber álcool para nos divertirmos. "A House Rise: Healthy Lunch House Party é um conceito que é cada vez mais popular por todo o mundo e que tem conquistado cidades como Miami e Dubai. Chega agora a Portugal para demonstrar que a dança, a boa música e a boa energia entre as pessoas podem surgir em eventos diurnos, com ambientes únicos, divertidos e totalmente saudáveis", diz, em comunicado, Alexandra Teixeira, responsável pelo House Rise Portugal, colectivo de artistas por detrás desta iniciativa.

A festa vai então acontecer no sábado, dia 15, entre as 12.00 e as 16.00, no Origem, espaço dedicado à comida saudável e que fica em Santos. Além de snacks e bebidas, conte com muita música house. Na mesa de mistura, vai encontrar o DJ Mandas, que também é produtor de house e já actuou no Sol da Caparica e no Jardim de Verão da Gulbenkian. Os bilhetes já se encontram à venda.

Origem – Cozinha Saudável (Santos). 15 Mar. Sáb 12.00-16.00. 15€-20€

