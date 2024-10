Durante a pandemia, em 2021, Fran Zolin e Nadja Baldaconi abriram uma loja online onde era possível encontrar vinhos, cervejas e bebidas espirituosas de todo o mundo. Com uma particularidade: nenhuma delas tinha álcool. Passados mais de três anos, The Other Bottle continua online, porém, desde sábado, tem também morada física, dentro do restaurante Wel Well, numa rua perpendicular à Praça das Flores.

As garrafas continuam a chegar de todo o mundo (incluindo, algumas opções nacionais) para as suas prateleiras e frigoríficos. E continuam a ter 0% de álcool – ou pouco mais; algumas cervejas têm “menos de 0,5%”. No entanto, as duas fundadoras já não estão à frente do negócio, entretanto assumido por Jeremias Loock, que se mudou com a namorada para Portugal em 2022.

O alemão opera no mercado das bebidas sem álcool desde 2018, quando lançou a marca de vinhos não-alcóolicos Kolonne Null, importada para Portugal pela The Other Bottle. A dada altura, contudo, as encomendas pararam. “Não encomendavam nada há meio ano, e eu liguei-lhes a perguntar se estava tudo bem”, lembra o actual dono.

“Elas disseram que estava tudo bem, porém iam fechar a loja. Queriam concentrar-se nas suas carreiras e a Nadja tinha tido um filho… Como estava a pensar mudar-me para Lisboa, sugeri que não deixassem o negócio morrer.” E tomou conta dele.

Um novo começo

Jeremias fez algumas mudanças. Num primeiro momento, apesar de manter a loja online aberta, decidiu apostar na distribuição para outros estabelecimentos, com os quais podia estabelecer uma relação de proximidade. Agora, abriu uma garrafeira para se aproximar dos consumidores. “É importante termos um espaço físico, para mudarmos a percepção das pessoas”, considera. “Para que elas possam entrar, provar as bebidas, e perceber do que gostam ou não.”

Está pronto para encontrar alguma resistência – pelo menos ao princípio. Todavia, garante que as mentalidades e a relação dos consumidores com a bebida estão, lentamente, a mudar. Diz que os seus “clientes são cada vez mais conscientes”. Dá um exemplo: “Há dois anos havia ainda muitas marcas que usavam açúcar. Mas agora as pessoas evitam isso. Se são saudáveis, querem ainda ser mais saudáveis.”

E, nas prateleiras da The Other Bottle, temos dezenas de opções “mais saudáveis”. Há, por exemplo, um vermute da Martini com 0% de álcool, cervejas artesanais, diversos vinhos. E múltiplos gins, que Lucas diz serem relativamente simples de reproduzir. “Porque muito do sabor vem do álcool, mas não é a álcool. Principalmente o zimbro, às vezes pepino, cardamomo. Esses sabores funcionam sozinhos.”

Os preços não são proibitivos, sem serem uma ninharia, indo dos 2,19€ aos 33€. “É necessário fazer um bom vinho para lhe tirar o álcool e continuar a saber bem. Tem de ser um vinho denso e equilibrado”, explica o proprietário. E o mesma aplica-se às restantes bebidas, até por não haver uma economia de escala. Por enquanto.

Rua Marcos Portugal, 18A (Príncipe Real). Ter-Sáb 10.00-20.00

