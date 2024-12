Nesta livraria em Arroios, lê-se romance em inglês e ouve-se Taylor Swift

“Quão caro seria abrir uma livraria em Lisboa?”, pensou Joana Pinto, numa terça-feira à tarde, em Setembro. Tinha acabado de regressar de Barcelona, onde, nos últimos meses, passava os dias a percorrer as estantes de livrarias. Na verdade, o sonho sempre foi trabalhar numa livraria, não ser proprietária de uma. Mas, quando voltou para Lisboa, começou à procura de um espaço. Duas semanas depois, encontrou-o na Rua de Ponta Delgada, em Arroios. E, no início de Dezembro, abriu a One More Chapter. Os livros são todos em inglês e predominam quatro géneros literários – o romance, o dark romance, o thriller e a fantasia. Além de vender livros, a ideia é criar uma comunidade.

Joana sempre gostou de ler. Recorda especialmente os dias que passava na biblioteca com a mãe, quando era pequena. Porém, o gosto perdeu-se na faculdade, onde se licenciou em História. E foi nos anos seguintes, quando estava a viajar pelo mundo, que a paixão pela leitura voltou, em grande parte com a ajuda do BookTok, que, nos últimos anos, não tem parado de crescer. Na One More Chapter, a proprietária também espera que esta comunidade encontre uma segunda casa. “Eu não quero criar só uma livraria, quero que haja aqui uma comunidade e um espaço onde as pessoas possam trazer os seus livros e reunirem-se, lerem e debaterem.”

Rita Chantre

O espaço não é grande. No primeiro andar, as estantes, que ocupam uma das paredes, e a mesa virada para a montra guardam vários títulos e todos em inglês. Ultimamente, não têm sido assim tão poucas as livrarias inglesas a abrir em Lisboa, como a Good Company Books ou a Well Read. Porém, Joana continuava a sentir falta de mais oferta na cidade. “Faltava muito em Portugal. Diria que 90% das pessoas que têm entrado são portuguesas e que, como eu, só lêem em inglês, porque é mais acessível e porque quando é traduzido também se perdem algumas coisas. E esta nova geração aparece aqui e já lê fluentemente em inglês e é muito giro incentivar à leitura.”

A maioria dos livros são novos (12€-16€), mas também há usados (6€-8€) e aqueles que já vêm embrulhados (16€), numa dinâmica de “encontro às cegas”. Os géneros disponíveis são o romance, a fantasia, o thriller e o dark romance, sendo que o último ainda não se encontra muito facilmente em Portugal, segundo a proprietária. “Todos os livros são escolhidos por mim. Leio muito e sigo o BookTok, então não acho que haja um livro nestas prateleiras que eu não saiba exatamente sobre o que é que se trata, ou que já não tenha lido, ou que não esteja na minha lista para ler. Faço parte deste mundo, por isso é fácil saber o que os meus clientes vão gostar”, acredita.

Rita Chantre

E como a One More Chapter quer ser mais do que uma livraria, os planos para os próximos tempos já podem ser antecipados, desde clubes do livro e festas de lançamento de livros a maratonas de leitura. Estes irão decorrer no andar de baixo, que neste momento ainda está a ser remodelado, mas que no início do próximo ano já terá sofás, uma pequena área com café e também uma zona dedicada às crianças. No caso dos clubes do livro, estes chegam com o objectivo de juntar as pessoas, já que ler pode tornar-se uma actividade solitária.

Acima de tudo, Joana quer fazer do seu espaço um sítio onde todos se sintam confortáveis para partilhar ideias e experiências entre si. E os temas não se prendem apenas com os livros, também há quem queira ir falar sobre Taylor Swift, por exemplo, que também será mote para alguns eventos. “Recebi imensos comentários a dizer que isto parece um lugar seguro e era mesmo isso que eu tinha em mente. Queria que realmente fosse um sítio para nós expressarmos o nosso entusiasmo pelas coisas, porque somos muito ridicularizadas por gostar de Taylor Swift ou deste tipo de livros, principalmente romance, que costuma ser visto tão negativamente. É suposto que toda a gente seja ela própria e isto seja uma comunidade”, realça.

Rita Chantre

Em breve, o andar de baixo estará pronto para acolher os eventos literários e também estará disponível um serviço de personalização de livros. Mas, mesmo ainda não estando pronto, a One More Chapter tem as portas abertas a todos os que queiram vir falar sobre livros. Ou sobre outra coisa qualquer.

Rua de Ponta Delgada 58A (Arroios). Qui-Ter 10.00-19.00

