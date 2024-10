Nesta padaria, já não se compra apenas pão. Senta-se à mesa e devora-se um brunch

Aos domingos, a Terra Pão passa a ter brunch com tudo a que tem direito: ovos benedict, tostas de abacate e panquecas. No Mercado de Arroios, a padaria de Marta Figueiredo acolhe ainda os Breakfast Queens, em que chefs convidadas ajudam a desenhar o menu de brunch.

Estávamos em 2018 quando a Terra Pão abriu no Mercado de Arroios para dar a conhecer a sua especialidade: pão de fermentação natural. Além do pão, o espaço vende sandes, pizza, bolos e outros tipos de pastelaria. E, agora, também nos convida para o brunch.

Todos os domingos, entre as 10.00 e as 14.00, Marta, que também chefia o Estrela da Bica (restaurante do qual é dona), apresenta uma carta cheia de propostas para os pequenos-almoços mais tardios. Há ovos benedict (8,90€) numa fatia de brioche tostado, acompanhados de pastrami de porco, feito na casa, beterraba ou salmão fumado, e molho holandês e ervas; e ovos cremosos (8,50€), com pão brioche, tomate assado e salada. A tosta de puré de abacate (8,50€), com alho confitado, tomate, pêssego, agrião e queijo ralado é outra opção. Nos pratos mais simples, encontra uma fatia de pão com manteiga, doce, molho de tomate e alho (6€), e uma tosta de salmão fumado, queijo creme, pepino e alcaparras (7,50€).

Para os mais gulosos, há panquecas de massa mãe, com manteiga, mel, doce e chantilly (7€), brownie com manteiga de amendoim (3,45€), banana bread com tahini (3,20€) e bolo molhado de amêndoa e laranja (3,20€). No que toca a bebidas, há café, kombucha, chá, sumos, mimosas e vinho. Se preferir, o combinado brunch (16,50€) inclui ovos benedict, iogurte grego com doce e crumble, fatia de bolo, sumo de laranja natural e café.

Os Breakfast Queens acontecem em alguns domingos, em que chefs são convidadas a trabalhar com Marta num menu diferente. O próximo acontece a 27 de Outubro com Inês Pedroso, chef pasteleira do Citron Food and Pastry. Outros nomes confirmados, mas ainda sem data marcada, são a chef Ana Moura do Lamelas, em Porto Covo, Natalie Castro, do Isco, e Annakaren, do Pastus.

Mercado de Arroios (Rua Ângela Pinto 40D). 91 048 4446. Ter-Sáb 09.00-19.00, Dom 10.00-16.00

