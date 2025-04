Nestas ladies’ nights são as mulheres que tomam conta dos restaurantes

Nove chefs mulheres, cinco sommeliers mulheres e três restaurantes. Eis o evento que quer puxar pelo talento feminino na alta cozinha, onde tantas vezes ainda falta essa visibilidade e, ainda mais, igualdade. Com curadoria do ex-jornalista e autor dos livros “Chefs Sem Reservas” Nelson Marques e dos chefs da Casa de Chá da Boa Nova Rui Paula e Catarina Correia, Ladies’ Night é uma série de três jantares a várias mãos que arranca, precisamente, no restaurante com duas estrelas Michelin em Leça da Palmeira.

No dia 8 de Maio, na Casa de Chá da Boa Nova, Catarina Correia, braço direito de Rui Paula, partilhará a cozinha com Ana Moura (Lamelas, Porto Covo), Aurora Goy (Apego, Porto), Louise Bourrat (Boubou’s, Lisboa) e Marta Caldeirão (Âmago, Lisboa). Nos vinhos, o protagonismo também é feminino e a harmonização será da responsabilidade das sommeliers Cátia Oliveira, que está em casa, e Daniela Rodrigues (Authentic, Almancil) com a curiosidade de que as escolhas vão focar-se em enólogas e produtoras portuguesas. O menu terá dez momentos e custa 290€ (com harmonização vínica ou não alcoólica).

“Quisemos pegar num conceito sexista, que usa as mulheres como isco em bares e discotecas, e fazer destas Ladies’ Nights noites de empoderamento das mulheres da alta-cozinha portuguesa”, escreve em comunicado Nelson Marques.

E Catarina Correia, acrescenta na mesma nota: “Sinto que estamos a viver um momento em que as mulheres começam, finalmente, a ocupar mais espaço na gastronomia com visibilidade, reconhecimento e confiança. Mas sei também que o caminho para a igualdade de oportunidades ainda está longe de terminar”. “Por isso, acredito que é fundamental estarmos unidas, celebrarmos o que foi conquistado e, sobretudo, continuarmos a apoiar-nos umas às outras. Estas Ladies’ Nights são sobre isso: talento, força e partilha”, conclui a chef executiva da Casa de Chá da Boa Nova.

Para Rui Paula, “estes jantares têm um significado especial: são um gesto simbólico, mas cheio de intenção”. “É o momento de dar à Catarina o protagonismo e de, juntos, fazermos ruído, para inspirar mudança”, aponta o chef no comunicado.

Já em Julho, a partilha volta a acontecer, desta vez em Lisboa, no Boubou’s de Louise Bourrat, que, além de Catarina Correira, receberá no seu restaurante as chefs Rita Magro, com quem Vítor Matos partilhou a estrela Michelin no Blind (Porto), e Alessandra Montagne, do Cícero, em Lisboa, mas a viver em França, onde comanda dois restaurantes, o Nosso e o Tempero, e se prepara agora para abrir um terceiro, no Museu do Louvre, a convite do mais estrelado dos chefs, o francês Alain Ducasse, hoje seu amigo. Juliana Penteado assinará as sobremesas do jantar.

“Como muitos sabem, sempre priorizei a visibilidade e a divulgação do trabalho das mulheres na cozinha e no Boubou’s por meio das minhas equipas. Participar de uma noite de mulheres é, por isso, completamente natural para mim, não só para promover o seu lugar na cena gastronómica portuguesa, mas também, simplesmente, para trocarmos ideias, cozinharmos juntas e inspirarmo-nos umas às outras”, afirma Louise Bourrat.

A 3 de Outubro, o último dos três jantares acontece no Lamelas de Ana Moura, em Porto Côvo, com o programa dessa noite a ser anunciado mais à frente.

