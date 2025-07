Neste bar, os cocktails mudam a cada dois meses. A inspiração é sempre a mesma

Como em qualquer bar de tipologia minimamente clássica, a vida gira em torno do balcão – até porque é a forma mais fácil de dar dois dedos de conversa com Pavel Chasovnikov, o proprietário do Agência. Abriu portas em Maio, na concorrida Rua de São Bento, e a grande especialidade são os cocktails de assinatura. E não há ninguém melhor para prepará-los do que o próprio dono.

"Basicamente, é um processo contínuo", começa por esclarecer, sobre uma carta de coquetelaria que muda de dois em dois meses. Sobre o balcão está o menu, pedaço de cartão estilizado com oito cocktails formulados em casa. Custam todos 10€ e em todos encontramos ingredientes colhidos directamente da terra. "Normalmente, passamos duas ou três semanas a recolher ideias, depois disso começamos as provas aqui no bar com um ou outro convidado. Também pode ser algo que os clientes me pedem e que até chego à conclusão de que merece entrar para a carta", explica Chasovnikov.

Mas recuemos no tempo, a única forma de perceber de onde vem o fascínio de Pavel pelos elementos botânicos. Começa tudo em Kaliningrado, cidade russa banhada pelo Báltico. "Os meus pais sempre tiveram um jardim, então eu e o meu irmão passávamos lá todos os verões – foi onde fizemos o nosso primeiro 'cocktail', com várias bagas e folhas. Anos depois, quando já tínhamos aberto o nosso bar, decidimos que aquele jardim ia continuar a ser o sítio aonde íamos em busca de inspiração. Quase todos os meses encontrávamos lá coisas novas e interessantes, como groselha-negra, endro, coentros, menta, tomate, levístico, pine cones e muitas outras", enumera.

Em Lisboa, começou por trabalhar como bartender. O desconhecimento do mercado fê-lo jogar pelo seguro, mas 2025 foi o ano de abrir um espaço próprio. Chama-se Agência, foi inspirado pela estética Bauhaus da primeira metade do século XX e, à semelhança do bar que deixou para trás em Kaliningrado, tem uma fotografia do poeta russo Joseph Brodsky colada na porta do frigorífico.

Mas o que serve Pavel ao certo? Comecemos pelo Buddhist from Shikoku, cocktail esverdeado com uma espuma branca no topo. É um autêntico refresco estival, feito à base de vodka com folha de lima kaffir, licor de melão, xarope de matcha e puré de banana. Mas o proprietário dá a provar outras receitas, entre elas o Delicate Balance, um líquido vermelho translúcido, servido um cálice de pé alto. A cor deve-se ao gin de groselha-negra, aqui com licor de laranja e xarope de manjericão.

"Gosto de seguir esta ideia de ingredientes sazonais, mas era mais fácil em Kaliningrado. Ali no Mar Báltico, as mudanças de estação são bastante bruscas, é impossível cultivar morangos em Dezembro, por exemplo. Em Lisboa, consigo encontrar quase tudo, quase todos os dias. Por isso, aqui, tento focar-me mais em combinações interessantes e inesperadas. O nosso principal método é mantermo-nos curiosos", remata.

Com quase dois meses de portas abertas, o Agência já se está a assumir como ponto de encontro de portugueses e estrangeiros. No mesmo balcão também se servem clássicos de bar, com uma dose saudável de tagarelice a acompanhar. Para provar a primeira leva de receitas originais convém despachar-se. É que não tarda a carta renova-se e haverá outros (e não estes) cocktails para matar a sede.

Rua de São Bento, 90 (São Bento). Seg-Sáb 18.00-00.00

