Neste clube do livro partilham-se leituras, mas em silêncio

Se já ouviu falar das “festas de leitura” que andam a fazer sucesso em bares nova-iorquinos, talvez a ideia de um Clube do Livro Silencioso não lhe pareça assim tão estranha. Mas, por via das dúvidas, nós explicamos. O objectivo, que a livraria Snob espera alcançar já no próximo dia 27 de Janeiro, é pôr pessoas a ler em conjunto, mas em silêncio.

“A ideia surgiu em conversa entre clientes e amigos sobre a falta de tempo para ler. Achámos que poderíamos criar o espaço ideal para parar, para ler, mas em comunidade, uns com os outros”, diz à Time Out Rosa Azevedo, co-proprietária da editora e livraria Snob, de portas abertas no 32A da Travessa de Santa Quitéria. “Já acolhemos clubes do livro tradicionais e o que acontecia era que as pessoas não liam os livros porque não tinham tempo. Quisemos reverter a lógica e, neste caso, o objectivo é lermos juntos, cada um lê o quer, e reservamos 15 minutos no final para conversarmos sobre o que lemos, ou outra coisa qualquer.”

Rosa descobriu recentemente, também à conversa, que até já existe uma plataforma internacional, a Silent Book Club, onde é possível encontrar mais clubes deste género em diferentes partes do mundo. “Curiosamente, estes eventos realizam-se mais em cafés, mas a casa da Snob em Lisboa também tem uma vertente de café. Quando estiver bom tempo, até teremos esplanada, o que será mais agradável.”

A leitura é livre, a participação também. Que é como quem diz: não custa nada. O primeiro encontro acontece no dia 27, mas a ideia é que o evento se repita todos os quartos sábados de cada mês, das 11.00 às 12.30. É só aparecer.

Livraria Snob, Travessa de Santa Quitéria, 32A. Clube do Livro Silencioso: 4.º Sáb 11.00-12.30. Grátis

