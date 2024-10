Neste dia, o Cinema Fernando Lopes é todo dos mais jovens

O Young Audience Film Day, promovido pela Academia de Cinema Europeu, acontece a 3 de Novembro, com a exibição simultânea de Scrapper, de Charlotte Regan, em cinemas de mais de 30 países. Em Portugal, o programa terá lugar no Cinema Fernando Lopes, em Lisboa, das 09.00 às 17.00, e em formato online, das 13.00 às 16.00. As inscrições são gratuitas, para jovens dos 12 aos 19 anos, e quem participar presencialmente terá as suas refeições asseguradas pela Academia Portuguesa de Cinema.

Vencedor do Young Audience Award de 2023, Scrapper, de Charlotte Regan, conta a história de Georgie, uma rapariga sonhadora de 12 anos, que vive feliz e sozinha, no seu apartamento em Londres, até que o seu pai ausente aparece e a força a confrontar a realidade.

Além da exibição do filme, está prevista uma discussão logo a seguir, orientada por profissionais de cinema e por jovens do European Film Club, bem como uma sessão de Q&A em streaming a partir de Lucerna, na Suíça, entre outras actividades para desenvolver a criatividade dos participantes.

Será ainda feita a revelação exclusiva dos três filmes nomeados ao Young Audience Award 2024 e, atenção, todos os participantes vão ter a oportunidade de se candidatar ao júri europeu, que é composto anualmente por 99 jovens responsáveis pela escolha do filme vencedor.

Aberta a jovens residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a inscrição é gratuita e deve ser feita (através de formulário online) até 20 de Outubro. No formato presencial, o evento decorrerá em Lisboa, no Cinema Fernando Lopes, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. No formato online, a inscrição dará acesso ao evento internacional.

