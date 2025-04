Neste dia, o Técnico ensina a mover objectos sem lhes tocar e a fazer pasta de dentes para elefantes

No sábado, 5 de Abril, há mais de 100 iniciativas para todas as idades no campus da Alameda do Instituto Superior Técnico. De robots a gelados com nitrogénio.

Entre visitas a laboratórios, uma feira de ciência e uma área para os "pequeninos", há mais de 100 actividades no Dia Aberto do Instituto Superior Técnico (IST), na Alameda. As portas abrem às 10.00 de sábado, 5 de Abril, com investigadores, alunos e professores prontos a mostrar e a falar de fenómenos como a impressão de peixes sem espinhas, a revolução das tecnologias quânticas ou "o carro de corridas mais eficiente de Portugal".

No campo da electrotecnia, convida-se a conhecer a levitação magnética e o carro eléctrico autónomo construído por alunos do IST. E, na Física, viaja-se no tempo. Para os mais novos (e não só), estão programadas sessões em que se explica por que é que um navio flutua ou ensina-se a "fazer pasta de dentes para elefantes".

Já para quem está em fase de decisões, o Dia Aberto poderá ser útil para conhecer possíveis percursos profissionais. "Oportunidades internacionais, desenvolvimento de carreira, apoios e recursos académicos" serão algumas das conversas em curso com estudantes de cada um das licenciaturas do Técnico.

No meio de tanta ciência, o lazer não fica de fora: conta-se com a actuação de tunas e não faltarão comes e bebes.

Avenida Rovisco Pais, 1 (Alameda). 5 Abr (Sáb.), 10.00-17.00. Entrada livre

