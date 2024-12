Neste espectáculo com Jéssica Athayde e Vasco Pereira Coutinho, é o público que decide o fim

Em Fevereiro, o Teatro Villaret recebe um espectáculo em que o público decide o rumo da história. Escolhas segue a vida de Miguel, no momento em que ele reencontra o seu primeiro amor. O destino deste encontro, esse, fica nas mãos de quem está na plateia.

Com estreia marcada para dia 13 de Fevereiro, a peça é uma comédia interactiva que coloca o público no centro da acção. Além de espectador, este torna-se o decisor do destino das personagens, tornando cada apresentação do espectáculo única.

Em Escolhas, encontramos Miguel, que trabalha na ourivesaria do cunhado e que um dia volta a encontrar a sua primeira namorada, que já não vê há vários anos. Incerto do que deve fazer e que caminho seguir, ele deixa que o público faça as escolhas por si. O texto é de Sébastien Azzopardi e Sacha Danino e encenado por Marco Medeiros.

Em cena até 27 de Abril, o espectáculo conta com a participação de Jéssica Athayde, Joana Pais de Brito, José Pedro Vasconcelos, Hugo Mestre Amaro e Vasco Pereira Coutinho. Os bilhetes estão há venda.

Teatro Villaret. Avenida Fontes Pereira de Melo, 30A (Picoas). 13 Fev-27 Abr. Qui-Sáb 21.00, Dom 17.00. 20€

