Neste jogo de tabuleiro, somos ambientalistas e queremos salvar o oceano

Já contámos muitas vezes a sua história. Natural de Konstanz, uma cidade alemã na fronteira com a Suíça, Andreas Noe, mais conhecido por The Trash Traveler (“o viajante do lixo”, em português), chegou a Portugal numa caravana de 1982. Com a natureza a seus pés, começou a reparar no lixo que contamina a costa, os oceanos e os nossos pratos. Quando a preocupação se tornou insuportável, despediu-se do seu emprego como consultor na área da biologia molecular para se tornar activista ambiental. Agora, lança um jogo de tabuleiro, o “The Trash Travelers”, que nos desafia a enfrentar ondas de lixo, resgatar animais em perigo e, claro, a construir um movimento ambientalista em torno da colaboração e acção consciente.

A inspiração remonta ao ano em que Andreas Noe fez uma caminhada costeira de 1152 quilómetros. “O projecto Trash Traveler sempre se concentrou em encontrar formas criativas de sensibilizar as pessoas para as questões ambientais e inspirá-las a agir. Durante a Plastic Hike em 2020, quando percorri toda a costa portuguesa para recolher plástico, tornei-me amigo da equipa de filmagem que se juntou a mim. Eles adoram jogos de tabuleiro e, desde então, começámos a usar jogos ambientais em algumas actividades para torná-las mais divertidas, mas percebemos que não havia nenhum jogo de tabuleiro que sensibilizasse e inspirasse à acção. Com o apoio da Fujitsu Limited, encontrámos tempo e recursos para finalmente trabalhar nesta ideia durante quase dois anos.”

A ideia, explica, era transformar questões ambientais complexas numa experiência acessível e envolvente, e começou a ser desenvolvida em 2023, com o envolvimento directo da comunidade. Testado em dez escolas portuguesas ao longo de 2024, e em diversos eventos com pessoas de todas as idades, “The Trash Travelers” foi criado por Carolina Semrau e Augusto Lima, com narrativa e conceito de Noe, ilustrações de Dani Medrano e um manual por Rita Jesus e Hugo Marinho. Mas o grande destaque é o facto de ser uma aventura cooperativa. O objectivo é que os jogadores, juntos, “viajem” por paisagens inundadas de lixo e, à medida que as limpam, salvem animais em extinção, conheçam especialistas e cientistas e encontrem soluções criativas para problemas reais.

“A maioria dos jogos é competitiva. Tal como na vida real, onde muitas vezes há uma corrida para se ser o melhor, os jogadores tentam vencer uns aos outros. Acredito que, por vezes, nos esquecemos, enquanto sociedade, que devemos cuidar uns dos outros, ouvir para compreender o ponto de vista dos outros e ser empáticos – especialmente na era moderna das redes sociais. Só podemos resolver questões ambientais e sociais em conjunto, se trabalharmos em grupo, partilhando ideias e encontrando soluções. Portanto, este jogo também nos une e, enquanto jogamos, compreendemos que todos olham para as decisões difíceis que temos de tomar de um ângulo diferente. Ou todos ganham ao proteger o oceano ou todos perdem se o ecossistema entrar em colapso.”

Com duas versões disponíveis, uma para iniciantes, pensada para escolas, e uma avançada para jogadores mais experientes, o jogo combina educação ambiental e inclusão, com materiais de apoio online e uma aplicação para daltónicos. Há ainda um Modo Missão Online, que disponibiliza desafios simples para nos familiarizarmos com o tabuleiro. “Algumas missões consistem em jogar o jogo, começando por versões simples e progredindo até versões mais complexas e difíceis. Outras missões consistem em desafios da vida real que incentivam as pessoas a agir no mundo real”, revela Noe. “A mensagem é clara: jogar é divertido, mas salvar o oceano acontece no mundo real.”

The Trash Travelers. Para 1 a 4 jogadores. Duração de 60 a 90 minutos. 44,99€

