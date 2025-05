Neste restaurante temporário, comemos o que a Inteligência Artificial nos dá (e sem pagar)

Já alguma vez pensou em ir a um restaurante e ser servido pela Inteligência Artificial? No Sem Igual, é mais ou menos isso que acontece. O restaurante pop-up é uma iniciativa da Samsung para dar a conhecer o seu lançamento mais recente – o Samsung Galaxy S25 – e vai estar aberto nos dias 8 e 9 de Maio, em Belém. Não há nenhuma carta e, em vez de escolher o prato, tem antes de escolher os ingredientes, a partir dos quais o sistema de IA do telemóvel se propõe a criar uma receita. Depois, é só esperar.

A ideia é que esta não seja mais uma ida a um restaurante, mas sim uma experiência imersiva, que nos dê a conhecer as potencialidades da Inteligência Artificial, especialmente no que toca a pensar e criar pratos diferentes, mesmo que com os ingredientes do costume. E a promessa é que nenhum prato é igual ao outro, daí o nome Sem Igual. “Pretende ser uma experiência pessoal” e “que vai mostrar o que se pode fazer com o Samsung Galaxy S25”, diz Ana Oliveira, chefe de vendas e marketing da Samsung, no almoço de apresentação do Sem Igual, que aconteceu esta quarta-feira.

DR

A 8 e 9 de Maio, é no número 7 da Rua Fernão Mendes Pinto, em Belém, que vai encontrar o restaurante. Vai estar aberto para almoços e jantares durante esses dois dias e para lá ir comer não precisa de pagar. Basta fazer a sua reserva através de um link, que lhe será apresentado assim que pesquisar por Sem Igual e que lhe apresentará um dos horários disponíveis, sendo que o espaço recebe apenas 20 pessoas de cada vez. Lá dentro, a sala do restaurante, bem como a cozinha ficam no piso de baixo.

Em cima da mesa, no lugar onde normalmente estaria um menu, estão as instruções para que toda a experiência corra como previsto. Com o Samsung Galaxy S25, que cada pessoa tem ao dispor, é preciso primeiro fotografar os ingredientes que queremos incluir na nossa refeição. Numa das paredes, cada ingrediente está disposto sob uma campânula de vidro. Dos 25 disponíveis, entre salmão grelhado, novilho, espargos, cogumelos salteados, batata doce assada ou arroz basmati, é-nos pedido para escolher uma proteína, um hidrato de carbono, até três legumes e um molho.

DR

De volta à mesa, é necessário agrupar as fotografias e introduzi-las no Gemini, o sistema de IA integrado no telemóvel, com a seguinte nota: “Crie uma receita de cozinha experimental com todos os ingredientes que estão no ecrã. A confecção não deve demorar mais do que 30 minutos.”. É aqui que podem acontecer alguns mal-entendidos. Nem sempre o sistema identifica correctamente os ingredientes nas fotografias, podendo pedir-nos para escrever os seus nomes. Depois de reconhecidos os ingredientes, a IA dá-nos então uma receita, descrita passo a passo, à qual podemos fazer os ajustes necessários.

DR

No final, é só enviá-la, através das mensagens, para um número associado à cozinha. Os pratos, à partida exclusivos, são depois preparados por uma equipa de cerca de dez pessoas, lideradas pelo chef João Dourado, da empresa de catering Food Events Network. Dentro de 30 a 40 minutos, chega-nos o prato. Ao longo da experiência, se precisarmos de ajuda com alguma coisa, podemos sempre chamar o chefe de sala.

Depois de estar em Lisboa, o Sem Igual abre portas, a 16 e 17 de Maio, no Porto.

Rua Fernão Mendes Pinto, 7 (Belém). 965 073 414

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X