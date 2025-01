Neste salão, há espaço para cortes de cabelo, massagens e um cowork

De um lado, temos o Casino de Lisboa, do outro, uma loja de decoração de interiores. No meio, o Onepointspace, um novo espaço no Parque das Nações, que se dedica a tudo um pouco, dos cabelos aos pés. Os serviços incluem tanto cortes simples e colorações como manicures, lifting de pestanas e massagens. O Onepointspace é ainda um cowork, onde profissionais, de cabelo ou de estética, podem ocupar o um lugar, e acolhe masterclasses.

O espaço é amplo e rodeado de janelas panorâmicas que deixam entrar toda a luz natural. É importante para cortar, mas principalmente para pintar o cabelo, realça Olga Cruzado, gerente deste salão, que abriu no início de Novembro do ano passado. É suíça, sempre trabalhou na área de gestão e administração e já vive em Portugal há vários anos. Este projecto, porém, tem apenas alguns meses. “Foi criado em resposta à tendência crescente de especialistas de beleza independentes que procuram condições de trabalho boas e flexíveis, sem ser nos salões de beleza tradicionais”, começa por explicar Olga.

DR

A equipa é assim composta por elementos que trabalham a full-time no Onepointspace e outros que vêm de tempos a tempos e que chegam de vários países. “Lisboa tornou-se um hub internacional, que atrai pessoas de todo o mundo. E nós queríamos criar um espaço que pudesse oferecer serviços com a melhor qualidade possível para estas pessoas”, diz, sublinhando que os cabeleireiros e especialistas de beleza podem escolher o modo de trabalho que preferirem.

As enormes janelas serão talvez um dos maiores atributos do espaço, mas não são o único. Tal como nos diz a gerente, enquanto nos guia pelo primeiro piso do salão, tudo, desde as cadeiras aos lavatórios, foi escolhido de forma a dar o máximo conforto, tanto aos clientes como aos profissionais. Neste primeiro piso, há espaço para dez cabeleireiros, zona para lavar o cabelo e para fazer manicures e pedicures. Os cortes e colorações, para homens e mulheres, rondam entre os 20€ e os 350€, já os tratamentos podem ir dos 80€ aos 160€. Para arranjar as unhas das mãos ou dos pés, o valor vai dos 15€ aos 85€.

DR

No segundo piso, fica a sala utilizada para massagens e depilação, serviço que irá estar disponível a partir de Fevereiro. Há drenagens linfáticas (80€-110€), anti-celulite e “body wrap” (85€-115€), e até massagens para crianças (35€-65€). As outras três salas, ligeiramente mais pequenas, servem para fazer design e lifting de pestanas e sobrancelhas (15€-85€), e micropigmentação nos lábios (110€-180€), sobrancelhas (110€-150€) e pálpebras (80€-120€). Quem quiser marcar uma sessão de maquilhagem, também pode.

DR

O número de serviços é vasto, mas segundo Olga, não é só isso que distingue este de outros salões da cidade. No Onepointspace, há uma vontade de estar a par das tendências. “Tentamos estar sempre em cima das tendências. Este ano, por exemplo, alguns dos nossos profissionais vão participar na London Fashion Week. E também vamos à feira de beleza Cosmoprof Worldwide Bologna e à mostra Toni&Guy. Isso permite-nos oferecer serviços inspirados nas tendências que vemos nas capitais da beleza, como Paris, Milão e Nova Iorque.”

No que toca aos produtos utilizados para o cabelo, alguns podem ser comprados e até reabastecidos aqui, como os champôs, condicionadores e óleos da Remember. Encontra também as marcas Label M e Tokio Inkarami, esta última vendida exclusivamente no Onepointspace.

DR

E a agenda conta com masterclasses, gratuitas e pagas, para clientes e profissionais, para aprender a arranjar diferentes tipos de cabelo ou aprender novas técnicas de coloração, por exemplo.

Avenida Dom João II, 30E (Parque das Nações). 91 039 5400. Seg-Sáb 09.00-21.00

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp