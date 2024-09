Neste 'Sanatório', vai ter de resolver enigmas (se quiser sobreviver)

Este ano, Camarate volta a tornar-se casa do terror com mais uma edição de Sanatório. O jogo imersivo exige que os participantes enfrentem os seus maiores pesadelos, por isso há que ir com coragem redobrada. Acontece nos dias 31 de Outubro, 1 e 2 de Novembro.

"O Sanatório é muito mais do que um simples jogo, é uma imersão profunda num universo de terror psicológico, que testa tanto os limites físicos como emocionais dos participantes", afirma Lázaro Prego, criador da experiência, em comunicado.

Numa espécie de três em um, o Sanatório é um jogo, um espectáculo e um escape room. À medida que navegam pelos corredores e recantos do sanatório abandonado, os participantes são convidados a ser parte activa da narrativa, sendo que cada pessoa veste a pele de uma personagem. Mas cada um entra no jogo apenas com três vidas, por isso cada decisão pode ser fatal. Além disso, o público terá de resolver enigmas e encontrar pistas ocultas para seguirem em frente.

EM507-1 Camarate. 31 Out, 1-2 Nov. Qui-Sáb 20.20-01.00. 25€

