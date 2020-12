Nick Cave & The Bad Seeds cancelam concerto em Portugal

O concerto de Nick Cave & The Bad Seeds, marcado para 24 de Maio de 2021, na Altice Arena, foi cancelado, segundo a promotora Everything is New. Além do concerto em Portugal, a digressão europeia dos australianos foi também cancelada devido à “corrente situação com a Covid-19”.

“A complexidade e escala da digressão que tínhamos planeado, combinada com a contínua incerteza em torno da pandemia significa que, apesar do trabalho árduo de todos os envolvidos, não fomos capazes de garantir que os espectáculos se podem realizar”, lê-se no site do artista. O músico e a sua banda garantem, no entanto, que estão a trabalhar “em planos alternativos para 2021 e 2022”.

Em Portugal, todos os portadores de bilhete para o espectáculo poderão solicitar o seu reembolso a partir desta sexta-feira, no local de compra do mesmo, ou no site onde foi efectuada a compra online.

