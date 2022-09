Night Stories: a festa lisboeta arranca esta quinta-feira, com música e mercado

Foi eleito o Melhor Novo Evento pela Time Out, em 2021. Com entrada livre, terá agora lugar no Museu Nacional de Arte Antiga.

A Night Stories estreou-se em 2021, na nova Doca da Marinha, junto ao Terminal do Terreiro do Paço. O sucesso foi tal que a festa foi nomeada o Melhor Novo Evento do Ano pela Time Out. Já em 2022, depois de um takeover das Carpintarias de São Lázaro, em Abril, o mercado volta para a sua 2.ª edição, agora em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga. Com entrada livre, a programação – que se divide por cinco quintas-feiras – arranca esta quinta, 29 de Setembro, e estende-se até 27 de Outubro, sempre a partir das 17.00.

Entre as marcas de street food presentes, poderá contar com a Barraka Belga, a Nonna Goes Crazy, a Secret Oven Pizzas, a Kendrick Kebabs e a Funky Chunky Cookies, por exemplo. Haverá ainda uma secção de bancas curadas pela Lisbon Insiders, que fez uma selecção especial. Já no espaço dedicado à moda, encontrará a Hey Harper, a Leo Studio e a Rewave Vintage, entre outras.

Da música brasileira ao arábico electrónico, também está previsto um line-up diferente todas as quintas-feiras, que inclui nomes como o de Lucas Bicudo, Daria Daguzan e Mahfoud. E, na segunda quinta-feira de Outubro, dia 13, o evento contará também com a presença de três tatuadoras, para flash tattoos: @catharina.ink, @elleonor.hello e @artesdesara.

Este ano, como o evento se realiza num lugar de património, foi também criada uma parceria com a Casa do Impacto e com uma das suas startups, a Beat the Butt, que irá distribuir caixas portáteis para recolher beatas de cigarro e preservar o jardim do Museu Nacional de Arte Antiga.

Museu Nacional de Arte Antiga. 29 Set-27 Out. Qui 17.00-00.00. Entrada livre.

