Nikon oferece aulas gratuitas de fotografia até ao final do mês

Conceitos básicos, funcionamento das câmaras, fotografia macro e de paisagem são alguns dos conteúdos abordados nas aulas da Nikon School.

Durante os dias passados em casa é importante não se aborrecer. Seja com livros, séries, filmes ou aulas que o estimulem e ajudem a ultrapassar este período de incertezas. Se sempre quis deitar mãos a uma câmara fotográfica e saber um pouco mais sobre o processo que consiste na captação de luz e sombras, a Nikon disponibilizou gratuitamente todas as suas aulas de fotografia online até ao final do mês.

Cada uma das aulas – que abordam temas como a criação de vídeos, os primeiros passos com uma dslr ou técnicas de flash – são leccionadas por profissionais da área. Algumas das sessões são dedicadas a produtos da marca, mas há outras que, essencialmente, ensinam questões básicas da fotografia. Por isso, mesmo que não tenha uma câmara da Nikon, pode assistir aos vídeos e experimentar por si em casa.

As dez aulas incluídas no catálogo da Nikon School podem ser acedidas fazendo primeiro o registo no site da Nikon e só depois na página dedicada ao curso. Se tentar efectuar directamente o registo na plataforma que dá acesso ao streaming o mais provável é deparar-se com um erro. Faça o inverso e assim funcionará.

