Nine Inch Nails são a mais recente confirmação do NOS Alive

Os lendários Nine Inch Nails são a nova confirmação do NOS Alive. O regresso a Portugal da banda de rock industrial liderada por Trent Reznor acontecerá no dia 12 de Julho no Palco NOS, no Passeio Marítimo de Algés.

Este grupo foi um dos mais inovadores dos anos 90, sendo um dos responsáveis por trazer a música industrial para o mainstream, com a ajuda de álbuns como The Downward Spiral (1994) e The Fragile (1999).

Este concerto integra a mais recente digressão mundial da banda de Cleveland, Peel It Back World Tour. A tournée começa em Dublin, em Junho, e a última data será em Los Angeles, em Setembro.

Nos últimos anos, os Nine Inch Nails têm expandido o seu reportório graças à entrada na banda do produtor inglês Atticus Ross, um colaborador de longa data de Reznor. Juntos têm criado algumas aclamadas bandas sonoras para o cinema, tendo vencido dois Óscares pela música composta para Soul (2020) e The Social Network (2010). No ano passado, foram responsáveis pela composição musical do filme de Luca Guadagnino, Challengers, uma das bandas sonoras mais elogiadas de 2024.

Os americanos vão actuar no mesmo dia de Bright Eyes, Dead Poet Society, Foster the People, Amyl and The Sniffers, Kings of Leon, CMAT e Future Islands. O restante cartaz inclui artistas como girl in red, FINNEAS, Mother Mother, Sammy Virji, Sam Fender, St. Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, Glass Animals, Mark Ambor, Noah Kahan, Olivia Rodrigo e Parov Stelar.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 10 e 12 de Julho de 2025. Os ingressos diários continuam à venda online e nos locais habituais por 84€, enquanto os passes custam 168€ (dois dias) ou 199€ (o festival inteiro).

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

