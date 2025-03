No Alba Bistro, não há tostas de abacate. Há omeletes, croquetes e muito matcha

No seu café, no Rato, Denis Nikiforov quer dar a provar pratos diferentes, que vão além das tostas de abacate. Para beber, há café de especialidade e matcha.

Em 2023, Denis Nikiforov chegou a Lisboa da Rússia, com ideias de abrir um negócio na área da restauração. E assim foi. Com Nikita Pirogov, abriu o Alba Bistro, no Largo do Rato. No espaço onde antes residia um outro restaurante, o proprietário decidiu fazer um café para brunch a toda e qualquer hora. Para comer, as omeletes são as estrelas da casa, para beber, a especialidade é o matcha.

Foi há cerca de quatro meses, em Outubro do ano passado, que abriu o Alba Bistro. No número 4A, em pleno Largo do Rato, Denis encontrou o lugar ideal para um projecto que já ambicionava pôr em prática há algum tempo. “Quando encontrámos este sítio, percebemos que seria o lugar perfeito para um café de brunch e com uma óptima esplanada. Passa aqui o eléctrico e então é um bom ponto de concentração, tanto para turistas como para os portugueses”, começa por dizer-nos Denis, sublinhando que uma boa parte dos clientes são mesmo os portugueses, e de todas as idades.

RITACHANTRE Alba Bistro

A entrada faz-se de algumas mesas que, à tarde, com o calor do sol, são facilmente ocupadas. Lá dentro, mais mesas em madeira clara ladeiam o caminho até ao balcão e nas paredes estão espelhos e quadros que se podem comprar. O Alba pretende ser um sítio descontraído, onde o brunch não precisa de ser aquilo que as pessoas mais esperam – como tostas de abacate. “Desde o início, a ideia sempre foi ter brunch e um sítio onde as pessoas pudessem parar para beber um café ou uma bebida especial. E que fosse uma nova abordagem no que toca ao brunch. Não temos tostas de abacate, como todos os outros sítios. Eu gosto, mas é demais. Temos de oferecer algo novo”, acredita.

RITACHANTRE Omelete de espinafres, ervilhas, espargos e creme de limão

Para isso, chamaram o chef ucraniano Stas Melnyk que vive em Portugal há 12 anos e, antes de chegar ao Alba, já tinha estado no Zula Bistro e no Liberty. A carta não se alonga muito e vai mudando, mais ou menos, a cada dois meses, sendo que se vão mantendo sempre alguns pratos. E quase tudo é feito nesta cozinha, desde o salmão fumado às cebolas em conserva. As omeletes (14€) são muito populares: há de cogumelos e trufa; de camarão, tomate seco e queijo; e de espinafres, ervilhas, espargos e creme de limão. Outras opções incluem os croquetes de batata e queijo, com queijo creme azedo e caviar vermellho (12€), o roti com salmão, queijo creme de limão, espargos e ovo cozido (12€) e a croque madame com molho de trufa (13€), que leva presunto, queijo gouda e ovos mexidos.

RITACHANTRE Roti com salmão, queijo creme de limão, espargos e ovo cozido, omelete de espinafres e croquetes de batata e queijo

E também há sobremesas como o ganache de iogurte com chocolate branco e compota de frutos vermelhos (7€), a bolacha de matcha (4€), ou doces tradicionais portugueses e reinterpretações dos mesmos como o leite creme queimado (7€) ou o arroz-doce com manga e leite de coco (8€). No que toca a bebidas, o café é da Torra e da francesa Kawa, que pode ser comprado para fazer em casa, mas a verdadeira especialidade do Alba é mesmo o matcha, não se autonomea-se este sítio também de “matcha bar”. É japonês e pode ser pedido em shot, como um espresso, ou então numa versão maior. Tanto é servido quente, com pinhão, nozes ou algas e feijão edamame, como frio, de que é exemplo o bumble matcha (6€), que leva sumo de laranja e xarope de agave. Para os mais indecisos, há até um set de degustação de até três variedades de matcha (7€).

Largo do Rato 4A (Rato). Seg-Dom 09.00-17.00

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X