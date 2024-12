No aniversário do Avenidas, há teatro, legos e música – e é tudo gratuito

O Avenidas – Um Teatro em Cada Bairro faz dois anos e vai celebrá-los ao longo de três dias. A 14, 16 e 17 de Dezembro conte com oficinas, exposições, teatro e música. A entrada é livre.

A 17 de Dezembro de 2022, nascia o Avenidas, o primeiro espaço da rede Um Teatro em Cada Bairro no bairro do Rego com a vontade de dar à comunidade uma oferta cultural diversificada, que inclui desde concertos e exposições de arte a debates, oficinas e ateliers.

No dia de aniversário, corta-se o bolo às 19.00 e, de seguida, às 19.30, o DJ Mauro G toma conta da música e encerra as comemorações. Mas antes, há ainda muita coisa a acontecer.

Às 14.30, inaugura "Postais da Minha Vida", exposição de postais sobre as histórias e memórias dos idosos das associações ANADIC e ADAS. Às 18.00, "Rostos do Avenidas" dá a conhecer as pessoas que passaram pelo espaço ao longo dos dois anos. As fotografias são da autoria dos alunos do segundo ano do curso de Fotografia da Escola Profissional de Tecnologia Digital.

A partir das 16.00, estreia-se a peça de teatro Conta-me uma história... Rego, que procura celebrar as tradições e vivências de gerações mais velhas.

Mas a festa começa uns dias antes. Este sábado, 14, há uma oficina de gravuras com legos, no Mercado de Santos ao Rego. É pensada para toda a família e é liderada por João Tito Basto, do Centro Periférico, que é virado para a experimentação artística. Começa às 10.00. Já às 11.00, também no mercado, o Atelier Ser convida os participantes a pintar um novo mapa do bairro, que será depois exposto no espaço Avenidas.

No dia 16, entre as 15.30 e as 18.00, é exibido o documentário Leituras em Movimento II, que resulta de uma actividade interdisciplinar que se realizou na Escola Básica Marquesa de Alorna sobre o conto O Tesouro, de Eça de Queiroz.

Rua Alberto de Sousa 10A (Bairro do Rego). 14-17 Dez. Vários horários. Entrada livre

