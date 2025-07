No Bairro do Charquinho, em Benfica, vai crescer uma pequena floresta

Começa em Outubro a criação da nova micro-floresta de Benfica, no Bairro do Charquinho. Seguindo o conceito do botânico japonês Akira Miyawaki, será uma pequena floresta de espécies autóctones, densa e de crescimento rápido, modelo que se tem vindo a popularizar nos últimos anos, já com algumas iniciativas em Lisboa, como resposta às alterações climáticas.

A novidade é dada, através das redes sociais, pela Junta de Freguesia de Benfica, que assinou a 10 de Julho um protocolo de colaboração com a startup portuguesa Forest Impact, com o intuito de "dar vida a um novo projecto verde no Bairro do Charquinho (junto ao muro do cemitério)", pode ler-se na publicação do organismo público.

O método japonês tem sido particularmente utilizado em contextos urbanos, como solução de reflorestamento e de criação de ecossistemas biodiversos. Espera-se que, num ciclo de cerca de dez anos, um ecossistema Miyawaki seja auto-suficiente e resiliente. Para a cidade, além do espaço verde em si, os ganhos traduzem-se na melhoria da qualidade do ar e do solo, na redução da temperatura e na captura de carbono.

