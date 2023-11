No Café do Príncipe Real, a nova carta de arroz promete aquecer os domingos mais frios

Chega o frio e, tal como dita a tradição portuguesa, os domingos tornam-se dias para passar em família, em que não falta a comida de conforto. No restaurante do hotel Memmo Príncipe Real, o Café Príncipe Real, o chef executivo Jorge Fernandes decidiu criar uma carta pensada neste conceito, disponível apenas aos domingos.

Com uma vista privilegiada para a cidade de Lisboa, o restaurante do hotel no Príncipe Real quer passar a ser o ponto de encontro para os almoços de domingo. Numa quinta-feira, no princípio de Novembro, o céu escurece, a chuva começa a cair, e no restaurante espera-se para provar os seis pratos que compõem o novo menu. Do mais seco ao mais caldoso, o arroz é a estrela. “Chegámos a ter outros pratos de arroz e, depois, decidimos ir por este caminho para ser algo mais consensual e abrangente”, explica o chef Jorge Fernandes.

Os pratos de arroz seco chegam primeiro. O arroz de polvo com tentáculos fritos (24€), que também pode ser servido com caldo, é apresentado numa versão seca. Segue-se o arroz do cozido com cachaço de porco (24€). As carnes e os legumes do cozido à portuguesa são picados e juntados ao arroz, e a carne de porco é cozinhada, em vácuo, durante oito horas. O arroz de fumeiro com paletilha de cabrito (30€ por pessoa) dá para duas pessoas. O arroz junta vários enchidos e é finalizado numa salamandra.

“Às vezes quando estou a fazer cartas, vejo uma coisa que nada tem a ver, mas crio outra dali”, continua o chef. Ao pensar em pratos de Inverno, lembrou-se de “pratos caseiros, de tacho” e acabou por se virar para “pratos emblemáticos de arroz”, tão tradicionais da gastronomia portuguesa.

Os pratos de arroz caldoso incluem o arroz de carabineiro (36€), arroz de tomate e limão em que se destaca o carabineiro, e o arroz de lingueirão à Bulhão Pato (25€), que, ao contrário da receita original, leva uma manteiga de coentros. Há “pequenos twists, mas nada que altere o sabor”, já que o que importa para o chef é manter as raízes nos pratos. Esta ideia também passa por apresentar os pratos em louça tradicional, neste caso a louça de barro preto de Vila Real, Património Cultural Imaterial da Unesco. A encerrar a carta, está o arroz de pica no chão (24€), ou arroz de cabidela.

“Faltou o arroz doce, mas pronto fica para a próxima”, brinca Jorge Fernandes, que acredita ter em mãos um conceito vencedor, que irá ter sucesso junto dos clientes. O menu de “arrozes” é uma adição à carta normal, mas está disponível apenas aos domingos, entre as 12.00 e as 15.30, a partir de 5 de Novembro. Pode ser que até seja alargado aos sábados, aponta o chef, confiante. Mais que isso, pode ser que volte no próximo Inverno, desta vez, com alguns dos bestsellers e com novos pratos, como o arroz de vieiras ou de sapateira, sendo que “há muito para trabalhar à volta disto”.

“Estamos sempre à procura de fazer coisas diferentes, tentando ir de encontro ao tradicional.”

Memmo Príncipe Real, R. Dom Pedro V 56. 219016800. Seg-Dom 12.30-15.00 19.30-23.00.

