No Capitólio, bate-se o pé no Festival de Flamenco

No meio de tanto canto e de baile estão as mulheres – o tema para esta edição do Festival de Flamenco, que arranca esta sexta-feira, dia 19, no Instituto Cervantes e muda-se para o Capitólio entre os dias 24 e 26, com um cartaz inteiramente feminino. Vai um pezinho de dança?

Serão Marta Robles e Ekaterina Záytseva as responsáveis pelo primeiro momento do Festival que acontece no Instituto Cervantes. As artistas que se apresentam como o Dúo del Mar estreiam em Portugal o espectáculo Ritmos de Sabicas, uma homenagem ao já falecido guitarrista de flamenco Sabicas. Ainda nesse dia passa o documentário Insólito Flamenco, de Alfredo Galvão-Lucas, dedicado à música flamenca. No dia 19 os espectáculos são de entrada livre.

Na semana seguinte, continua a levar-se a sério durante três dias a arte andaluza de dançar e cantar, eleita Património Imaterial da Humanidade em 2010, com nomes conhecidos do meio como é o caso da cantora Esther Merino, que actua na quinta-feira, 25, às 21.30. A artista apresenta Mil y Una Razones e vai mais longe com uma aproximação emotiva com a "Canção de Embalar” e “Cantar Alentejano” de Zeca Afonso, com arranjos de Luis Pacheco e Cunha e Amilcar Vasquez.

Sobem ao palco também as irmãs Úrsula y Tamara López, na quarta-feira dia 24, num espectáculo de homenagem a Paco de Lucía – está marcado para as 21.30. O último dia será da responsabilidade da coreógrafa Maria Juncal, que leva consigo dois cantores e um guitarrista para o espectáculo Emotions – uma rota do flamenco a vibrar em palco com guitarra, canto e dança em simultâneo.

Os bilhetes têm o valor de 25€ (dia), sendo que pode adquirir o passe de dois ou três dias por 40€ ou 60€, respectivamente.

Capitólio. Parque Mayer. 24-26 de Outubro 21.30. A partir de 25€.

