No centro de Lisboa, os bancos de jardim vão dar-nos música

O Dia Mundial da Música celebra-se na próxima terça-feira, 1 de Outubro. Para assinalar a data, a freguesia de Santo António vai redecorar a totalidade dos seus 200 bancos de jardim, para levar os visitantes a conhecer melhor a música de língua portuguesa. Amália Rodrigues, Rui Veloso, Caetano Veloso, Tom Jobim, Buraka Som Sistema e Dino D'Santiago são algumas das vozes que se vão fazer ouvir. Além disso, está prevista uma festa, a partir das 17.00, no Parque Mayer, com a presença de vários artistas e uma banda de covers.

Cada banco de jardim terá uma decoração dedicada a um artista. Além da sua fotografia identificativa, encontrará três QR Codes que convidam a apontar o seu telemóvel e a ouvir três das suas músicas mais conhecidas. “É uma iniciativa de homenagem muito simples e singela”, diz o presidente da Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, citado em comunicado.

Na Avenida da Liberdade, no 1.º quarteirão em sentido descendente, junto ao Hotel Turim Liberdade, poderá ouvir Fafá de Belém, Mafalda Veiga, Marco Paulo, Mariza, Mata Ratos, Matias Damásio, Onda Choc, Paulo Gonzo, Peste & Sida, Raquel Tavares, Rui Veloso, Salvador Sobral, Sara Tavares, Simone de Oliveira e Vitorino. Mas há muitos outros artistas para apreciar em toda a Avenida, na Praça da Alegria, no Jardim das Amoreiras, no Jardim do Torel, no Jardim Camilo Castelo Branco, no Largo de Andaluz e no Largo de São Mamede, de José Afonso a Van Zee, passando por Ornatos Violeta, Amor Electro, Rodrigo Leão, Quim Barreiros e Gal Costa.

“Sabemos que faltarão muitos, pois felizmente temos muita gente a fazer música em língua portuguesa, mas temos apenas este número de bancos de jardim. No próximo ano colocaremos outros nomes”, afiança o presidente.

Já para a festa no Parque Mayer, prevista começar às 17.00, está programado um brinde à música no Teatro Maria Vitória, ao som da banda de covers Miguel Dias e os Pinipons. Ainda antes, às 16.00, as boas-vindas aos artistas fazem-se na Avenida da Liberdade, em frente ao antigo edifício do Diário de Notícias, com o descerrar simbólico da decoração dos bancos de jardim.

Da Avenida da Liberdade ao Parque Mayer. 1 Out, Ter 16.00. Entrada livre

+ Iminente leva arte e música aos jardins do Palácio Pimenta