No Chapitô, Maio vai ser uma palhaçada – sempre no feminino

O Ciclo de Mulheres Palhaças do Chapitô chega à maioridade, e enche mais um mês Maio com espectáculos, cabarés, oficinas ou apresentações de livros. Este ano, a programação é dedicada às Palhaças de Portugal e conta com a participação da União de Palhaças de Portugal.

Entre os destaques está Teatro (Me) Lambe-Lambe para Maiores, de Kelly Lima. Trata-se de um tête-a-tête: uma pessoa apresenta e a outra assiste. A caixinha do mini-teatro portátil de Kelly Lima dá palco a uma performance para adultos, que aborda a educação sexual e a anatomia íntima de maneira leve e divertida. Está marcado para sábado, 10 Maio, às 17.00.

DR

A Senha, de Mila Flor, e UMANA, de Maria Simões, também fazem parte do programa. A primeira é uma sátira para fazer rir e pensar: numa sala de espera, duas comadres partilham suas histórias de saúde e de doença (Sex-Dom, 16-18 Mai, 21.00); o segundo é um espetáculo sem palavras, mas fala para todas as idades: um drama cómico sobre o envelhecimento e a passagem do tempo, onde Maria Simões é a rainha que faz anos enquanto sonha com a eterna juventude (Sex e Sáb, 23 e 24 Mai, 21.00; Dom, 25, 17.00).

DR

A abrir o festival está uma noite de cabaré de variedades, com seis palhaças (9 e 10 de Maio, Sexta e Sábado, às 21:00, e domingo, 11 de Maio, às 17:00) e para os aficionados da leitura, há apresentação e sessão de autógrafos do livro Memórias de Hospital: Relatos de uma Palhaça Apaixonada, de Enne Marx – um registo da memória e pesquisa da actriz e palhaça pernambucana, que narra os seus encontros com crianças hospitalizadas no Brasil, em França, Portugal e Itália. A conversa acontece logo depois do Cabaré, domingo, 11 de Maio, pelas 18.30. O livro tem preço de 20€.

A festa só chega ao fim depois de Susanation e Socorro cozinharem pão para oferecer ao público no showcooking A_MASSA, de Algures. Reflectindo sobre os afazeres do dia-a-dia e a imprevisibilidade da vida, as palhaças conduzem o público num espectáculo que é receita certa para muitas gargalhadas. Acontece a 30 e 31 de Maio, sexta e sábado, 21.00 e repete-se domingo, 1 de Junho, às 17.00.

Chapitô. 9 Mai-1 Jun. 10€ (espectáculos); 3,5€ (Me Lambe Lambe); 23€ (oficinas). Conversas e projecção de filmes grátis.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X