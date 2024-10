No Colombo, mas na rua e com esplanada. Já abriu a primeira Pret a Manger em Portugal

O nome é francês, a cadeia é britânica e abriu pela primeira vez em Portugal nesta quinta-feira. A Pret a Manger fica no Centro Comercial Colombo, embora ainda do lado de fora, no piso térreo, com uma pequena esplanada. E é em tudo igual às muitas lojas da marca espalhadas pelo mundo.

Faltava pouco mais de uma hora para a inauguração, apenas para convidados, e à porta já eram alguns os curiosos que paravam e fotografavam a loja, hoje decorada com balões. É tempo de celebração: quase 40 anos depois da sua criação, a Pret a Manger estreou-se em Portugal pela mão do grupo português de restauração Ibersol, que explora marcas como Pizza Hut, Pans & Company, KFC ou Taco Bell.

Num curto discurso, Alberto Teixeira, administrador e co-presidente da Ibersol, apontou o lugar de destaque do grupo no panorama nacional, mas também internacional. “Ao longo de três décadas, tornámos-nos um dos mais importantes grupos da restauração moderna em Portugal e um dos maiores na Península Ibérica”, disse. “Ano após ano, mantivemos sempre uma forte dinâmica, sempre atentos a oportunidades e novos desafios”, acrescentou ainda, explicando que foi em 2022 que foi feito o acordo de expansão com a Pret a Manger. Em dez anos, o grupo deverá abrir 70 lojas em Portugal e Espanha.

JOAO_CAUTELA

À Time Out, Alberto Teixeira explicou que a primeira loja ibérica era para ter aberto em Portugal, mas acabou por acontecer antes, no final do ano passado, em Barcelona, no aeroporto de El Prat, devido a questões contratuais. Essa mesma loja, revelou, é hoje uma das que tem melhor performance a nível de vendas no mundo. “O que nos deve deixar orgulhosos, mas também com uma grande responsabilidade”, assegurou.

“Faz sentido o desenvolvimento nos dois países. Vamos ter uma parte significativa de lojas abertas em Portugal e outra parte maior em Espanha”, antecipou ainda à Time Out, lembrando que “uma abertura demora o seu tempo”. E por isso, ainda não é este ano que abrirá uma segunda loja que se espera que chegue a mais zonas do país. “Portugal é tão pequenino, especialmente se compararmos com Espanha. É para desenvolver noutros sítios”, concluiu, detalhando que das 70 lojas a abrir entre os dois países, “mais ou menos um terço” terá morada em Portugal.

O nome é praticamente uma definição literal para o que se espera que seja a experiência num “pronto a comer”. Conhecido pelas sandes, nas suas variadas combinações, os salgados folhados, mas também a pastelaria e o café orgânico, foi em Londres que tudo começou. Em 2012, Julian Metcalfe contava ao Management Today que tinha criado o Pret a Manger, com Sinclair Beecham, porque adorava comida. “Comer em Londres era bastante desolador em 1986. Havia muitos sítios de sandes italianas. A comida italiana é incrível, mas era como se os piores chefs italianos tivessem vindo para aqui”, recordava. “Toda a comida no Pret a Manger é fresca”, acrescentava ainda.

São as sandes, precisamente, que chamam à atenção. Embaladas, prontas a serem levadas. Há a clássica “clube sandwich” (5,90€), com frango, tomate, maionese e bacon, outra de ovo e abacate (4,95€), e uma com salmão fumado (5,90€), por exemplo. Também lá estão dispostas as baguetes, como a de presunto ibérico (7,90€). Ainda nos frios, destacam-se as saladas – a de atum (8,80€) junta pepino, ovo cozido, azeitonas, cebola roxa e tomate –, além da fruta cortada em copo (3,95) ou do iogurte natural com mel e granola (3,10€).

Entre os quentes, ora há uma quiche de queijo cabra e espinafres (6,80€), ora um croissant de fiambre, queijo, tomate e bacon (4,50€). No menu das bebidas, o latte ou o cappuccino custa 2,90€ e o café “espresso” 1,10€. É no balcão também que estão alguns dos clássicos do Pret a Manger no que diz respeito à pastelaria. Falamos dos croissants (1,50€), dos muffins de mirtilo (2,90€), do brownie de chocolate (2,80€) e das cookies (2,80€).

Desde o início que há uma preocupação de a marca se distinguir da restante concorrência de fast food com uma oferta mais saudável e com melhor qualidade. "Desde que abrimos a nossa primeira loja em 1986, que a a missão do Pret tem sido simples: servir comida acabada de fazer e bom café biológico, enquanto tentamos fazer o que está certo”, lê-se no site da Pret a Manger.

Hoje, só no Reino Unido, a marca conta com quase 500 lojas. Na capital, não há rua que não tenha um Pret a Manger. Talvez por isso, em 2017, uma das perguntas mais repetidas no Google em Londres tenha sido: Quantos Pret a Manger existem? Aos Estados Unidos chegou nos anos 2000 e hoje é possível encontrar a marca em países como França, Hong Kong ou Singapura. Em Setembro, a marca anunciou ter ultrapassado pela primeira vez a marca dos mil milhões de libras (mil e duzentos milhões de euros) em vendas, muito graças à sua crescente expansão mundial.

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp