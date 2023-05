No Dia da Criança, são elas quem manda no Pavilhão do Conhecimento

O Dia da Criança celebra-se todos os anos a 1 de Junho. Para assinalar a data, o Pavilhão do Conhecimento propõe um programa especial. Quem faz as honras da festa é uma criança, que foi escolhida a partir do concurso “Paleontologistas de Palmo e Meio” e vai dirigir o Centro Ciência Viva por um dia. A programação inclui pinturas faciais, espectáculos e jogos tradicionais. Entre as 10.00 e as 18.00, o mais difícil vai ser escolher. A entrada é gratuita para crianças até aos 11 anos.

A festa começa às 10.00, junto à fonte, com a apresentação da criança que vai dirigir o dia e a representação, por uma trupe de artistas, de cientistas famosos, como Branca Edmé, Valentina Tereshkova ou Charles Darwin. Segue-se, até às 18.00, muita animação de rua, incluindo jogos tradicionais para todas as idades – e, atenção, também haverá “gelados científicos”.

Se for mais de ficar sentadinho, sugerimos ver o espectáculo marcado para as 15.00. A companhia de teatro Meia Volta apresenta o Ciclo Anti Princesas, que conta a história de mulheres que marcaram a história. A protagonista é Carolina Beatriz Ângelo, médica e feminista portuguesa e a primeira mulher a votar em Portugal. Mais tarde, entre as 16.30 e as 17.30, há concerto de Cruz One Man Band, com – adivinhou – apenas uma pessoa e vários instrumentos.

Durante o dia, o programa inclui ainda sessões de pintura facial (11.00-17.00), uma feira de ciência (10.00-18.00), uma oficina da Edicare (11.00-18.00), um espectáculo do Teatro Encerrado Para Obras sobre energias alternativas (10.30-11.30) e várias actividades na “Cozinha É Um Laboratório” (12.00-13.00, 14.30-15.45 e 16.15-17.30).

Pavilhão do Conhecimento. 1 Jun. 10.00-18.00. 9€ (dos 12 aos 17 anos) e 11€ (adultos). As actividades ao ar livre e a entrada de crianças até aos 11 anos é grátis.

