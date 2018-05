No Dia da Mãe derreta-se com as crias do Zoo de Lisboa

A estrela do próximo domingo será o mais recente morador do Zoo: uma cria de Golfinho-roaz e o segundo filho de Vicky.

Comecemos pela cerimónia oficial: no Dia da Mãe vai ser apresentada à sociedade um golfinho-roaz macho nascido a 15 de Novembro na maternidade do Centro de Vida Marinha do Jardim Zoológico. Nesse mesmo dia, e em apenas duas horas, mamou pela primeira vez "tendo ultrapassado com distinção um dos primeiros desafios de um recém-nascido da sua espécie: respirar e mamar enquanto nada", lê-se no comunicado do Zoo, claramente orgulhoso do seu novo bebé. De acordo com a mesma nota, o pequeno golfinho tem descoberto "novas formas de interagir com itens de enriquecimento ambiental", enquanto vai imitando o comportamento da progenitora Vicky, uma golfinho nascida em Barcelona em 1996.



Posto isto, para o Dia da Mãe do Jardim Zoológico está marcado um grande dia de festa, onde será possível pintar o rosto com desenhos de animais ou fazer arte com materiais reciclados para oferecer às queridas mamãs. Para que possa viver tudo ao máximo, há um desconto de 50% no bilhete da mãe quando acompanhado pelo filho que pague o bilhete inteiro tanto de criança, como de adulto. Para isso tem de passar pelo site oficial do Jardim Zoológico e descarregar o voucher da promoção para apresentar na bilheteira. É também a partir do próximo Dia da Mãe que será publicada uma votação no site do Jardim Zoológico para o baptismo da cria: Ricky, Anuki e Tory são os nomes que irão às urnas.



Enquanto lá estiver aproveite para conhecer a nova Girafa-de-angola, também nascida em Novembro, mas com quase 1,90m de altura ou a cria de Kuala nascida a 3 de Maio do ano passado com 20mm de comprimento e que passou sete meses migrada na bolsa marsupial da mãe. A mimada.



