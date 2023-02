No Dia das Mulheres e Raparigas na Ciência, há “Festa das estrelas” na Ajuda

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço está a organizar vários eventos, em diferentes cidades do país, no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que todos os anos se assinala a 11 de Fevereiro. Em Lisboa, o programa — que se realiza das 16.00 às 20.30 de sábado, no Observatório da Ajuda — propõe uma “Festa das estrelas”, com observações astronómicas, conversas, jogos e desafios para toda a família.

O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência foi declarado em 2015, em linha com a estratégia das Nações Unidas, para reduzir a desigualdade de género que penaliza as oportunidades e carreiras das mulheres nas chamadas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Para assinalar a data, estão previstas várias iniciativas por todo o país. A do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço não só se vai realizar em Lisboa, no Observatório da Ajuda, como também terá lugar no Planetário do Porto e no Observatório Geofísico e Astronómico de Coimbra.

Na capital, está ainda previsto um programa especial no Pavilhão do Conhecimento, também no sábado, 11. O evento, que se prolonga até às 19.00 com jogos interactivos e uma mesa redonda, arranca às 10.00, no átrio do centro, com uma “Cabine de fotos científicas” e a exposição “E Contudo, Elas Movem-se! Mulheres e Ciência”, que homenageia 12 mulheres portuguesas, que marcaram as ciências e nos deixaram um importante legado, muitas vezes esquecido.

Observatório da Ajuda. Sáb 16.00-20.30. Entrada livre; Pavilhão do Conhecimento. Sáb 10.00-19.00. Entrada livre

+ “Como é que temos em consideração o bem-estar das algas no rio Tejo?”

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal deste mês