No Día de Los Muertos, há música, comida e folclore mexicano em Marvila

A 1 e 2 de Novembro, sexta-feira e sábado, a Embaixada do México instala-se para os lados de Marvila para comemorar uma das tradições mais conhecidas do país latino-americano: o Dia dos Mortos. Na Fábrica Braço de Prata, durante dois dias, conte com um mercado com especialidades mexicanas, concertos, pinturas faciais e ainda uma exposição.

O primeiro dia arranca às 19.00 com um mercado gastronómico, em que também há pintura de catrinas e catrines, típicas do Día de Los Muertos. Quem, por acaso, chegar já com a catrina pintada, tem direito a uma bebida. A partir das 20.30, começa a festa que, às 21.00, conta com uma apresentação do grupo de folclore mexicano Alebrije. Às 22.00, sobe ao palco Pablo Juan, cantor mexicano.

No sábado, as portas abrem mais cedo. Às 13.00, está montado o mercado, e às 16.00 e às 17.00 pode participar em dois workshops. O primeiro ensina a fazer flores de papel tradicionais desta data, o outro centra-se nas oferendas aos mortos que também marcam as celebrações e ensina como fazer um tapete de serradura. Às 20.00, o público é convidado a participar numa sessão de poesia, e às 21.00 a mexicana Karla Lamadrid canta.

Mas a festa não se fica por aqui. Ao final da noite, tanto na sexta-feira como no sábado, pode contar com mais música. Terá é de comprar bilhete para cada um dos dias, no valor de 10€, no site da Fábrica Braço de Prata. No primeiro dia, o bilhete dá entrada no baile dinamizado pelo Espaço Baião (22.00-02.00), com um DJ set (23.30) e um concerto do grupo Projeto Bug (00.00). No segundo dia, pode assistir aos músicos José Soares e João Paulo Esteves da Silva (22.00), aos Mariachi Sol de Lisboa (22.30), e ainda ao DJ set de Silvio Yana (23.00-02.00).

Até 3 de Novembro, há para ver um altar dos mortos e uma exposição de fotografia sobre o Dia dos Mortos no México.

Fábrica Braço de Prata (Marvila). 1-2 Nov. Sex 19.00, Sáb 13.00. 0€-10€

