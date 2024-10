No domingo, pode dormir mais. Os relógios atrasam uma hora

Está a chegar aquela altura em que damos por nós a achar que são dez da noite, quando na realidade o relógio marca as seis da tarde. No domingo, a hora muda e, por muito que não queiramos, é não esquecer de acertar o relógio.

Na madrugada de domingo, 27 de Outubro, a hora vai atrasar das 02.00 para a 01.00 em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira. Nos Açores, acontece mais cedo – quando for 01.00, os ponteiros vão marcar 00.00. Isto significa que, até 30 de Março de 2025 (dia em que o horário de Verão volta a entrar em vigor), os dias passam a ser mais curtos. Mas, se virmos as coisas pelo lado bom, sempre dormimos mais uma hora no domingo e, daqui para a frente, o sol começa a brilhar mais cedo.

O regime de mudança de hora é regulado por uma directiva europeia de 2000 e, em 2018, a Comissão Europeia chegou a propor a sua revisão. Em Portugal, a decisão do governo tem sido manter o horário bianual. O Observatório Astronómico de Lisboa defende a permanência no actual regime, já a Associação Portuguesa do Sono (APS) a abolição da mudança de hora.

