No festival SILVESTRE, dança-se em torno da natureza

SILVESTRE quer celebrar a Primavera, aproximar-nos à terra e envolver as comunidades locais para criar uma cidade melhor. Entre 20 e 26 de Maio, é com esta vontade que chega a primeira edição do festival de dança e artes performativas. A programação inclui performances, instalações artísticas, oficinas, cinema e uma caminhada. A entrada é livre.

Através das artes performativas, o festival SILVESTRE procura “buscar globalmente uma afinação com o mundo mais-que-humano”, ao partir da “concepção de uma matéria vibrátil e de uma ecologia não-binária”. A associação cultural Ordem do O encarrega-se da programação e Daniel Tércio, professor, investigador e crítico na área da dança, é responsável pela curadoria do projecto, que passar por seis lugares diferentes: Bosque de Monsanto, Centro de Interpretação de Monsanto, Estufa Fria, Jardim Avelar Brotero, Estúdios Vítor Cordon e o Instituto Superior de Agronomia.

No primeiro dia, 20 de Maio, no Instituto Superior de Agronomia, Lucas Lacerda e Daniel Weyand, dupla que integra o Po:era Collective, apresenta Parte de Nós, uma performance sonora e jogo interactivo que explora a morte, transitoriedade e decadência. Volta a ser apresentada quarta-feira, 22.

A 21 de Maio, a Estufa Fria é palco da performance de Luís Guerra – Mais à Tardinha, ao Cair da Noite – e de uma sessão de cinema, que inclui a exibição de Margens e Darwin, de Pedro Senna Nunes, e IncorpOração, de Pedro Ramos, bailarino, artista, investigador, director artístico da Ordem do O. Dia 22, a performance toma lugar no Bosque de Monsanto; dia 23, no Centro de Interpretação de Monsanto; e, no dia 26, no Jardim Avelar Brotero.

No Bosque de Monsanto, na sexta-feira, 24 de Maio, há uma caminhada que parte e termina no Parque da Pedra e em que os participantes terão a oportunidade de conhecer uma vasta variedade de plantas medicinais. A actividade tem um custo de 15€. Nos dias 24, 25 e 26, Orpheu: Caminho para Averno é um espectáculo de Pedro Ramos e inclui uma conversa. Ainda lá, também a 25 e 26, Rita Vilhena apresenta a performance Se um Suspiro Sorrisse.

Ao longo de toda a semana, há ainda instalações artísticas, mais performances e debates. Todas as actividades têm entrada livre, à excepção da caminhada de 24 de Maio, e necessitam de inscrição, que pode ser feita no site do festival, onde encontra a programação completa.

Vários locais. 20-26 Mai. Seg-Dom. Vários horários. Entrada livre

