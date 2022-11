No final de Novembro, há Caminhada do Pijama pelas ruas de Lisboa

O Dia Nacional do Pijama é uma iniciativa da Mundos de Vida – Associação para a Educação e Solidariedade, que visa chamar a atenção para a Missão Pijama, que defende o direito de todas as crianças a terem uma família. As comemorações acontecem normalmente a 20 de Novembro e é comum haver escolas e empresas a juntar-se à festa, com ou sem uma vertente solidária. Este ano, por exemplo, a Lynx Travel volta a realizar a Caminhada do Pijama pelas ruas de Lisboa.

O percurso, que irá durar cerca de 2h30 e inclui animação, terá início às 10.30, na Praça do Rossio, onde terminará depois de uma passagem pela Rua Augusta, a Rua do Carmo, a Rua Garrett, o Chiado, a Praça Camões, o Cais do Sodré, a Praça do Município, o Terreiro do Paço, a Rua da Prata e a Praça da Figueira. “É a grande oportunidade para todos virem mostrar o pijama que receberam no último Natal”, desafia a Lynx Travel no site.

A actividade costuma custar 10€ por participante, mas este ano há desconto de 50% no âmbito da semana da Black Friday. Se quiser participar, só tem de se inscrever por e-mail e dar prova da respectiva transferência bancária. Para mais informações, basta consultar a informação sobre o evento online.

Ponto de encontro: Praça do Rossio. 20 Nov, Dom 10.30. 5€, mediante inscrição prévia

