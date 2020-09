No Holy Wine, em São Bento, o vinho natural é sagrado

A pandemia trocou as voltas a toda a gente, mais ainda a Kate Rodionova, que planeava abrir um negócio de street food com bolo do caco em Lisboa. “Estive na Madeira em Agosto do ano passado e apaixonei-me pelo bolo do caco”, conta a russa, que também é dona do Bowls&Bar, na esquina da Calçada da Estrela e a Rua de São Bento, em Lisboa. “Encontrei um espaço mesmo ao lado e queria abrir em Março, mas depois disso sabem o que aconteceu... Não havia hipótese para a street food.”

Foi então que decidiu arranjar uma alternativa e falar com a amiga Sasha Sutormina, jornalista russa e especialista em gastronomia e vinhos – aliás, um dos seus projectos foi o primeiro festival de vinhos naturais na Rússia, o Gorizont. No fim de Maio, abriam o Holy Wine no número 15 da inclinada Calçada da Estrela, especializado em vinhos naturais, “locais e de toda a Europa.”

O espaço, onde antigamente trabalhava um sapateiro, é bastante pequeno, mas a ideia é levar o vinho para casa ou experimentar ao balcão ou na rua. “Fazemos degustação”, diz Kate. “Temos sempre dez garrafas abertas para que possam experimentar vinhos raros. Normalmente não se encontra este tipo de vinhos abertos em lojas para experimentar.”

O Holy Wine tem cerca de 80 marcas de vinhos naturais e orgânicos, de “estrelas ascendentes da Áustria e Itália”, como lhe chamam, a garrafas de Beaujolais e da Borgonha, vinhos espanhóis e do Leste da Europa e uma selecção de vinhos nacionais. “Adoramos vinhos portugueses e esse é o nosso foco, apresentá-los às pessoas, principalmente aos turistas.”

Os preços começam nos 13€ por garrafa ou 3,5€ o copo, com novidades todas as semanas. Às sextas, durante o mês de Setembro, há sempre degustações. Esta semana, as estrelas são os vinhos Duckman, o projecto artesanal de Maria João Pato e do seu pai, Luís Pato, com vinhos de terroir produzidos na Bairrada. Também há vinhos doces de Jurançon, dos Pirenéus franceses, como o Suprême de Thou – Clos Thou Jurançon.

“No início [o negócio] foi difícil, mas agora está cada dia melhor. Temos um website com encomendas e isso ajuda muito.” O serviço de entregas cobre toda a zona de Lisboa e funciona todos os dias da semana.

Holy Wine, Calçada da Estrela, 15 (São Bento). Ter-Sáb 13.00- 21.00.

