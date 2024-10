No Hospital dos Pequeninos, os mais novos vão ser médicos por um dia

Destinado a crianças entre os 3 e os 10 anos, o Hospital dos Pequeninos tem como missão reduzir a ansiedade que as mesmas sentem na presença de um profissional de saúde ou num ambiente de clínica ou hospital.

Este ano, com o tema "Hospital dos Pequeninos no Fundo do Mar", a iniciativa divide-se em dois momentos. Entre os dias 25 a 29 de Novembro, dedica-se às escolas e, mediante marcação, tem lugar no Refeitório I dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa. Logo a seguir, a 30 de Novembro e 1 de Dezembro, muda-se para o Pavilhão do Conhecimento, num fim de semana dedicado às famílias. A entrada é livre.

Para participar, as crianças devem levar um boneco, ficando responsáveis pelo “tratamento” do mesmo, e “vontade de brincar”, aconselha a organização em comunicado.

O projeto, iniciado pela EMSA (European Medical Students’ Association), contribui ainda para a aproximação dos utentes aos profissionais de saúde.

Pavilhão do Conhecimento. 30 Nov-1 Dez. Entrada gratuita

