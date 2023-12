No JNcQUOI da Comporta, um luxo nunca vem só

No lugar do antigo Sal, o JNcQUOI Beach Club é só a primeira aposta do grupo Amorim Luxury. O próximo ano promete novidades.

Depois de Lisboa, onde promete dar que falar em 2024, o JNcQUOI aterrou na Comporta e, como já vem sendo habitual no grupo Amorim Luxury, não fez por menos. Começou com uma cabana na praia para aguçar a curiosidade e inaugurou depois o JNcQUOI Beach Club, um restaurante que casa casualidade e requinte à mesa, chefiado por Jerónimo Ferreira. Até ao Verão, haverá mais novidades, como o Delibar que vai abrir ao lado da Fashion Clinic.

DR Jerónimo Ferreira

Mas voltemos à Praia do Pego onde o JNcQUOI Beach Club, num projecto assinado pelo arquitecto belga Vincent Van Duysen, se tornou numa paragem obrigatória em menos de nada – note-se o movimento à hora de almoço de um dia de semana de Outono. “Temos um mercado muito diversificado, com locais e muitos estrangeiros. Além disso, a Comporta é muito procurada pelos nossos membros também”, conta Jerónimo Ferreira, chef com uma longa carreira, parte dela fora do país, e que chegou ao JNcQUOI sugerido pelo chef executivo do grupo, António Bóia, de quem é amigo há muitos anos. “Ele deu o meu nome ao Miguel [Guedes de Sousa, o CEO] e eu fui a uma entrevista. Quando vi o projecto e o entusiasmo com que me foi apresentado, fiquei: uau”, revela o chef, com o mesmo encantamento.

DR Paella de lombinho de porco maldonado, com alcachofras e tutano

Na carta, há clássicos do restaurante de Lisboa, como o bacalhau gratinado à Bóia (35€), mas a grande aposta está nos peixes e nas paellas, uma escolha à partida inusitada. “Somos uma zona de arroz e o Miguel quis evidenciar isso. O Carvalhal produz bastante arroz e nós estamos a usar esse produto local. Usamos não só em paella, mas nos nossos arrozes. Usamos o arroz bomba”, explica Jerónimo. São sete as paellas disponíveis, mas nada impede que venham a ser mais, ou não gostasse o chef de testar. “Já fizemos uma paella de cozido que foi um sucesso.” Entre as mais pedidas estão a de lombinho de porco maldonado, com alcachofras e tutano (58€/duas pessoas) e a de carabineiros (65€/duas pessoas).

Praia do Pego, Carvalhal (Comporta). 269 249 890. Dom-Qui 12.30-18.00, Sex-Sáb 12.30-23.00

