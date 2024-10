No Largo do Intendente, há pessoas a ser despejadas em nome do teatro

No dia 30 de Outubro, se passar pelo Largo do Intendente, é capaz de ver um grupo de pessoas no chão e mais algumas à volta a seguir a leitura de um pequeno livro. Não se passa nada de estranho, é apenas uma performance do Erro Grupo, companhia de teatro brasileira, que se quer transformar num poema épico lido e representado pelo público.

Em plena rua de Lisboa, Desodisseia reproduz um despejo. A performance pretende representar o sistema capitalista, que aqui assenta no despejo de populações, associado ao período de colonização perpetuado durante séculos por países europeus. Ao público é pedido que encarne as personagens de polícias, advogados, jornalistas, pessoas que foram despejadas e também Penélope e Telémaco, figuras da mitologia grega. Através dos corpos de quem assiste e participa na peça, a ideia é darmos conta dos vestígios desse processo de despejo.

A peça conta com a colaboração de Roger Bernat, artista de teatro catalão, e dos poetas catalães Núria Martínez-Vernis e Oriol Sauleda, e é produzida pelo Erro Grupo. Fundado em 2001, em Florianópolis, no Brasil, a companhia reside actualmente em Barcelona. O trabalho da companhia assenta na utilização do espaço público como campo de acção, com especial enfoque nas relações das pessoas que andam na rua e a forma como se inserem na cidade.

Desodisseia estreou, em 2021, em Barcelona, e depois seguiu para outras cidades espanholas, como Málaga, Granada e Madrid. Também já foi apresentada no Brasil e, este ano, passou pelo Festival DDD – Dias da Dança, no Porto, e pela Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.

Largo do Intendente (em frente ao número 45). 30 Out. Qua 18.30. Entrada livre

